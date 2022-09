Preocupación en Valdejalón por una ola de robos en tiendas y viviendas

La comarca de Valdejalón está sufriendo una oleada de robos en tiendas, viviendas y fincas agrícolas que ha causado una gran inquietud e indignación entre los habitantes de la zona.

No es la primera vez que esta parte de la provincia de Zaragoza sufre una oleada de delitos contra la propiedad. De hecho, los residentes ya se manifestaron en Épila en el otoño de 2018 para protestar contra la delincuencia y pedir más efectivos de la Guardia Civil.

La novedad de esta nueva racha de robos estriba en que ahora los ladrones se apoderan de coches que luego estrellan contra montones de fardos de paja como los que se ven a las afueras de muchos pueblos.

«De esa forma consiguen provocar un incendio y generar así mucha más preocupación», señala un vecino de Salillas, una de las localidades más afectadas por la ola de robos, junto con Bárboles, Lumpiaque y Épila.

Maniobra de distracción

Para este residente se trata de «una estratagema» para desviar la atención de los vecinos y de la Guardia Civil hacia un punto determinado, mientras ellos entran a robar en un sitio alejado del punto del fuego, explica.

«No pasa de ser una maniobra de distracción, pues saben que hay pocos efectivos de la Benemérita y tratan de hacerles correr hacia un lugar mientras ellos se dirigen a otra a dar el golpe», añade.

Esta serie de sustracciones ha creado «mucho malestar» en todo Valdejalón. «El problema no es la falta de trabajo, al contrario, porque en esta época de recolección las labores agrícolas requieren mucha mano de obra y se necesitan jornaleros», apunta el mismo residente.

«Nunca ha dejado de haber robos realmente en esta zona», denuncia José María Simón, presidente de la Asociación de Vecinos de Épila, que recuerda las diversas movilizaciones vecinales de estos últimos años para protestar por el problema.

«El problema es que hay pocos efectivos de la Guardia Civil, como ellos mismos reconocen», manifiesta. «Entre que son pocos y unos están de vacaciones y otros de baja, la verdad es que las patrullas no pueden llegar a todas partes», señala Simón.

Él mismo, que posee una vivienda cueva en Épila ha sido víctima de un robo hace escasos días. «Reventaron dos puertas y me inundaron la casa para robar un contador de agua que, por lo que me he enterado, solo alcanza un valor de un euro cuando se lleva a vender a una chatarrería», dice el presidente vecinal, que insiste en la necesidad de que la Benemérita destine más efectivos en Valdejalón.