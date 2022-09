Desde Aragón hasta los países escandinavos. Eva Karlsson recorre los rincones de la comunidad para mostrarlos en sus redes sociales ante casi 10.000 personas del norte de Europa. Nacida en Suecia, Eva vivió durante más de 30 años en las Islas Canarias y, desde hace 6 años, reside en Garrapinillos. Difunde sus rutas y actividades en su cuenta de Instagram 'spanien_med_pernilla' y hace de anfitriona de aquellos que deciden visitar la región.

Eva se ha convertido en una especie de representante de Aragón en los países escandinavos. Sus excursiones al más puro estilo Chino Chano tienen una acogida extraordinaria entre miles de seguidores que ya han visitado o se plantean conocer Aragón durante los próximos años: “Todo esto es culpa de Chino Chano. Yo seguía todas las rutas que hacía Mariano y de un día para otro me planteé hacer como él para enseñárselo a los nórdicos. Ellos ya conocen Mallorca o Canarias pero no conocían dónde estaba Huesca o Teruel”, explica.

La oferta turística de Aragón es muy amplia y variada aunque su turismo suele reducirse a visitantes nacionales o de países cercanos, como el caso de los franceses en el Pirineo. “Mucha gente se ha interesado por esta región, pero me sorprende que nadie la haya explotado turísticamente. Es un turismo muy interesante porque es gente mayor de 40 años con un nivel económico bastante bueno. Suele ser gente muy interesada en la historia y en la naturaleza”, comenta Eva, cuya comunidad en redes sociales cuenta con unas 2.000 personas amantes de la ornitología y las aves que habitan en la región, de su gastronomía o de su cultura.

Al contrario que sucede con otros influencers, Eva mantiene una relación muy estrecha con sus seguidores. Se convierte en su guía particular desde que entablan conversación a través de las redes hasta que se encuentran en Aragón: "Los suecos son muy especiales. Si mi marido, que es canario, hubiera hecho lo mismo que yo, no tendría ningún seguidor porque no se fiarían. La diferencia es que soy sueca y tengo un trato personal e interactúo mucho con ellos".

Muchos ya se han puesto en sus brazos para recorrer la geografía aragonesa. Otros lo harán en los próximos meses y se dejarán ver por sus tierras: “En septiembre vienen 12 moteros de Suecia con Roddy Benjaminson, un actor famoso de la televisión sueca. Quieren que les haga un vídeo mientras recorren la provincia de Zaragoza viendo pueblos abandonados, ruinas y castillos”. También ha recibido la llamada de una sommelier interesada en traer grupos para probar la garnacha en Aragón.

O la dueña de una escuela de español que “quiere traer grupos de suecos de 10 o 15 personas para aprender español en el día a día, aprovechando las rutas que enseño en redes sociales y que yo esté con ellos ayudándoles en la traducción”. La pandemia paralizó el turismo. Sin embargo, desde que se levantaron las restricciones, la demanda de este tipo de turistas no ha hecho más que crecer: "Me están escribiendo muchas personas para venir el año que viene y saber qué pueden ver", apunta.

Los gustos de los escandinavos no difieren demasiado de los del resto de turistas que visitan la región, ya que acostumbran a visitar los lugares más típicos de la geografía aragonesa. “Les llama mucho la atención los Pirineos, los deportes acuáticos, el barranquismo y la gastronomía”. Aunque Teruel también tiene una gran demanda: “Me sorprendió mucho el éxito que tuvo el vídeo que subí sobre el Parrizal de Beceite en el Matarraña. Me escribieron más de 50 personas que no sabían lo que era Teruel y que están muy interesadas en venir”.

"Me da mucha pena que Turismo de Aragón no abra los ojos porque me dicen que soy la embajadora de Aragón pero nadie me ayuda"

Sin embargo, hay rincones que pasan inadvertidos incluso para los propios aragoneses. Algunos se encuentran a apenas unos minutos de Zaragoza y esta sueca se encarga de descubrirlos: “Nadie conoce las ruinas de Rodén, que tienen una historia increíble y están a 40 minutos de Zaragoza. Otro sitio que me gustó mucho fue Sástago, que primero fue musulmán y después se construyó una ermita cristiana. Tiene muchas leyendas y es un sitio precioso, aunque está en ruinas”.

Eva se ha convertido casi de forma involuntaria en una enviada especial de Suecia para recorrer y publicitar Aragón a través de sus propias redes sociales. Sus vídeos y fotografías, que al principio eran solo una forma de dar a conocer su estilo de vida, se han convertido en una promoción de la región que atrae turistas cada año y que repercuten en la economía aragonesa. Pese a ello, Eva explica que no recibe ninguna ganancia más allá de las relaciones personales que establece con las personas que visitan la comunidad bajo su guía. “Yo no veo ningún beneficio. Pienso en tirar la toalla porque no puedo hacer vídeos y reportajes sin cubrir los gastos. Yo no quiero hacerme rica pero necesito una ayuda para seguir promocionando la región”.

Eva puede vivir gracias a que tiene una pequeña productora, con la que trabaja haciendo reportajes en algunas localidades que le contratan, aunque no esconde cuál es su mayor ilusión: “Hay gente que quiere visitar Aragón y yo sólo puedo recomendar. Me da mucha pena que Turismo de Aragón no abra los ojos porque me dicen que soy la embajadora de Aragón pero nadie me ayuda. Cada vez que saco el furgón y tengo que grabar son muchos gastos de dinero y de tiempo. No soy una persona que vaya grabando vídeos con su móvil”, comenta Eva, que espera poder dedicarse en exclusiva a la difusión de la comunidad.

“Estoy pensando en irme de Aragón”, apunta tras la imposibilidad de poder encontrar algún apoyo y añade: “He recibido una oferta de otra región que está valorando lo que estoy haciendo y estoy meditándolo”. Una marcha que volvería a borrar de la mente de los escandinavos lugares como Huesca y Teruel.

Además de su cuenta de Instagram para ciudadanos escandinavos, Eva ha recibido numerosas peticiones de aragoneses que desean seguir sus rutas en castellano. Por ello, también ha creado su cuenta 'la_senda_de_eva' y ya planea hacer un blog de viajes donde recomendar los sitios que visita, ya sea en Aragón o en otra región. Su próximo reto no es otro que el de poder profesionalizar lo que comenzó siendo una forma de mostrar a sus familiares las bellezas de Aragón, y que ha atraído a cientos de turistas escandinavos a una región de la que ni siquiera habían oído hablar.