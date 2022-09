"El precio del comedor no va a subir pese al nivel de inflación que haya"

-El próximo jueves comienza el curso escolar en Aragón. ¿Tenía ya ganas de un inicio normal?

-La verdad es que sí. El año pasado ya creíamos que sería más normal, pero en enero se produjo un brote de covid importante que condicionó el resto del curso. Los centros se han sometido a un fuerte estrés estos años, pero han respondido muy bien y todos, alumnos, profesores y familias, se merecen un curso más normalizado.

-Si de algo se habla en este regreso a las aulas es del aumento del gasto para las familias en la compra del material. ¿Se plantean alguna ayuda?

-Desde 2015 hemos aplicado medidas, que mantenemos, para proteger a las familias ante la subida del IPC. La repercusión ahora de la inflación en los servicios públicos educativos la estamos asumiendo desde el gobierno y no las familias. Contamos con un sistema de becas de comedor y material curricular para familias con ingresos por debajo del doble del IPREM, que son 17.000 euros al año. Unos 13.000 alumnos se benefician de estas ayudas, por un importe de 15 millones de euros. Cuando llegamos a gobernar estas becas con el PP apenas alcanzaban los 8 millones de euros. Es decir, las hemos casi duplicado. También tenemos el Plan Corresponsales, que establece aulas de madrugadores o actividades vespertinas, que alcanzarán a 17.000 niños. Además, otra forma de ayudar para la conciliación es la red de centros de 0-3 años y las aulas de 2 años. Nosotros en lugar de dar un cheque apostamos por crear una red que garantice la escolarización de los alumnos.

-El precio del comedor, por tanto, no se va a ver afectado.

-No. Con independencia del nivel de inflación que haya, el precio del comedor seguirá siendo el mismo. En 2015, cuando llegamos, ya lo bajamos de 97 a 86 euros y así va a seguir.

-¿Por qué 1º y 2º de Primaria no están incluidos en el banco de libros?

-Porque en 1º y 2º de Primaria se trabaja más con materiales que con libros de texto. Es muy difícil acceder a un banco de libros cuando no los hay. Lo mismo pasa en Infantil, donde no existen manuales con carácter general.

-Sigue pendiente la licitación del servicio de comedores. ¿Hay algún avance?

-Estamos en un proceso de licitación. Había unos pliegos y he de reconocer que hemos tenido dificultades para la licitación, pero ya está el mecanismo en marcha.

-¿Van a seguir dando servicio las mismas empresas mientras se resuelve el proceso?

-Estamos trabajando con las empresas para que, en el periodo en el que no exista la adjudicación, estén prestando el servicio desde el primer día y no haya dificultades. En esta licitación ha habido un incremento por una subida de las materias primas, pero lo asumirá el Gobierno.

-¿Han solucionado ya el tema de la ruta escolar del instituto Pirámide de Huesca?

-El jueves habrá servicio de transporte en esta ruta tras obtener un acuerdo con la empresa, pero se hará en dos turnos y con un tiempo de espera máximo para los alumnos de 20 minutos. El problema que nos hemos encontrado es que no hay autobuses. Por otra parte, el centro ha comunicado al Servicio Provincial de Huesca que solicitará la adhesión al Plan de Corresponsales para poder ofrecer a las familias gratuitamente el servicio de aula de tarde y cubrir así el tiempo hasta que los alumnos transportados abandonen el centro.

-Las familias esperan con ganas la Ley de participación, más después de la pandemia y de no haber podido acceder a los centros. ¿Cuándo cree que será una realidad?

-De momento está en las Cortes, ha habido alguna comparecencia y esperamos que se apruebe como otras leyes de legislatura. Creo que se le está prestando, en general, menos atención de la que requiere. No solamente mejorará el clima de participación de los centros educativos, sino que el Departamento de Educación renuncia a parte de sus competencias en beneficio de los centros. Esta idea nace del concepto de comunidad educativa y ha sido en la pandemia cuando hemos visto la potencia de ese concepto. Creo que, salvo Castilla-La Mancha, el resto de comunidades no tienen una ley de participación.

-¿Cree que la entrada en vigor este curso de la Lomloe puede generar problemas?

-Más allá de los debates que se puedan establecer, lo fundamental del nuevo currículo es la incorporación del desarrollo de competencias de los alumnos. Hay que trabajar los contenidos, pero también se debe hacer metodológicamente para el desarrollo de competencias y no fomentar un aprendizaje memorístico de las cosas. Existe un debate falso, que es el de contenido frente a competencias. Es falso porque no se desarrollan competencias si no hay contenidos. La distribución horaria del nuevo currículo tiene las mínimas modificaciones para que no haya afección al profesorado. El currículo es un equilibrio entre los contenidos científico-tecnológicos y los humanísticos. Hay materias como Robótica o contenidos propios relacionados con Aragón como la Cultura y el Patrimonio. Ese es el principal potencial del currículo.

-La escuela rural mantiene el pulso en Aragón y este año hay cuatro aulas más. ¿Satisfecho?

-Mucho. Nuestro compromiso es mantener las escuelas rurales abiertas. Prestamos un servicio educativo a las familias, pero al entorno porque si se cierra un colegio, se pierden otros servicios como los transportes compartidos. Tenemos 52 escuelas abiertas con entre 3 y 5 alumnos y, además, hemos conseguido la estabilidad de 238 profesores en el medio rural. Ellos tienen la plaza durante tres años asegurada.

-¿Va a ser un nuevo curso de récord de alumnado para la FP?

-Probablemente. Cada año vamos creciendo porque aumenta la oferta y este año vamos a superar los 26.000 alumnos. Esto es una carrera de fondo y apostamos por la FP como elemento para la cualificación y generación de empleos de calidad. Hemos puesto en marcha esta legislatura 84 títulos nuevos vinculadas a las demandas de empleo de Aragón. El objetivo es que, en el ámbito educativo, tengamos a 50.000 jóvenes formados para que se incorporen al sistema productivo cuando termine la legislatura.

-Los sindicatos siguen reclamando la reducción de la jornada lectiva. ¿Habrá avances este curso en este aspecto?

-Teníamos el compromiso de revertir los recortes que hizo el PP, que ahora sale como defensor del profesorado cuando lo primero que hizo fue subir las horas a 21. Lo que ha pasado es que hemos tenido una pandemia por delante que nos ha obligado a concentrar los recursos económicos en paliar los efectos del covid. Por ejemplo, este curso pasado, en el periodo donde hubo mayores bajas por covid, llegamos a triplicar las sustituciones. Ese esfuerzo nos impidió abordar otra cuestión. Vamos a ver si de aquí a final de legislatura podemos llegar a un acuerdo con los sindicatos para cumplir con ese compromiso. La legislatura pasada podíamos haber elegido bajar las ratios o la jornada lectiva y optamos por lo primero porque era una medida de calidad para familias y docentes.

-Tienen previsto un plan de estabilización del profesorado. ¿La interinidad sigue siendo muy elevada en Aragón?

-Queremos rebajar ese porcentaje subiendo la tasa de reposición. Si esta es del 100%, eso significa que vamos a reponer a los que se jubilan o desgraciadamente fallecen. Si estamos en una tasa del 120% como ahora, lo que hacemos es reponer o sustituir a todos los que salen del sistema educativo, pero además incrementar la estabilidad. Con las oposiciones de este año, nos situamos cerca de ese objetivo de un 8% de interinidad. El proceso de estabilización supone que aquellos que llevan más de 5 años tengan una plaza fija. En ese proceso estamos en coordinación con el ministerio y todas las comunidades autónomas.

-Tras años de muchos problemas, las infraestructuras educativas en los barrios del sur de Zaragoza encaran su fase final. ¿Es de las cosas de las que más satisfecho está?

-Sí, me siento orgulloso y satisfecho porque hemos cumplido con creces el plan de infraestructuras. Este año ya podemos decir que cerramos todo lo que son infraestructuras en la zona sur de Zaragoza y todos los alumnos se podrán escolarizar en la zona en la que viven. Tenemos ocho centros en marcha, hemos hecho una inversión desde 2015 de 185 millones de euros y esta legislatura han sido cerca de 100 millones. En Arcosur, se está cerca de firmar el contrato para empezar las obras del colegio Ana María Navales. Entiendo que las familias han pasado por una situación complicada al tener que llevar a sus hijos a aulas prefabricadas estos años, pero la alternativa a esto era salir del barrio. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos que había un montón de familias de Valdespartera, Parque Venecia o Arcosur que tenían que ir a Romareda o donde fuera a buscar colegio. Creo que hay una diferencia enorme con lo que hacía el PP.

-Cada año los nuevos alumnos en Aragón son menos porque la natalidad sigue cayendo. ¿Cómo se adaptarán los centros a ese futuro?

-Es cierto que el escenario, desgraciadamente, no es positivo porque bajamos en población. Sin embargo, estamos creando modelos de centro que escolarizan desde los 3 hasta los 18 años y, además, la infraestructura es flexible. Es decir, que conforme disminuya la población podremos adaptar espacios para que, sin construir módulos o edificio nuevos, podamos satisfacer toda la demanda educativa pero con menor inversión y aprovechado los recursos.

-¿Ha pensado que este es el último curso que inicia como consejero esta legislatura?

-(Se ríe) No lo he pensado, la verdad. Esto va tan rápido y requiere de tanto tiempo que no te da para recrearte en lo que has hecho o en lo que has dejado de hacer.

-Tampoco se ha planteado los posibles escenarios después de las elecciones....

-No suelo pensar en el futuro.

-Si el PSOE vuelve a ganar las elecciones y Lambán le propone seguir como consejero, ¿aceptará?

-Estoy a disposición de lo que me planteen. Mientras quieran que esté, estaré porque estoy comprometido con un proyecto político. Igualmente soy docente y si tengo que volver a las aulas a dar clase antes de la jubilación, lo haría encantado. Es algo muy interesante.

-¿Le gustaría volver a las aulas entonces?

-No pienso en el futuro y cuando llegue el momento de decidir, ya veremos. En todo caso, para mí es una forma de vida no solo en el ámbito profesional sino también en el personal.

-¿Ha sido más duro ser consejero de lo que esperaba?

-Siempre he dicho que para mí era un privilegio ser consejero en una situación tan complicada como la que hemos tenido con la pandemia. Es un cargo muy diferente. Nunca he tenido tentación de hacer nada porque he creído en este equipo. A los directores generales, con plena capacidad para tomar decisiones, siempre les he dicho que yo no soy más listo por trasladarles alguna cosa, sino que yo me he equivocado más veces en otras etapas de mi vida. Y de los errores se aprende.

-¿El conflicto de los Juegos Olímpicos ha sido el momento más complicado?

-Ha sido complicado porque nos vimos envueltos en una situación inesperada, donde teníamos que dar respuesta y explicaciones. Ha sido difícil tener un posicionamiento firme como el que hemos tenido y ha manifestado el presidente. Y reitero lo mismo de siempre: todo es aprender.