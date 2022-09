Javier Rodríguez: “Vivimos una degradación de la industria sin precedentes”

La industria aragonesa que funciona con cogeneración está atravesando un duro momento por la crisis que rodea al gas, hasta el punto de que Saica ha parado tres de las cuatro plantas de este tipo que tiene. Javier Rodríguez dirige Acogen, la patronal que representa a este sector, y es un gran conocedor de la realidad de la comunidad autónoma, donde trabajó durante su etapa como director industrial de la antigua Europac (ahora en manos de DS Smith), que tiene una planta en Alcolea de Cinca.

¿Qué está ocurriendo con la cogeneración?

Dos de cada tres plantas en España se han parado desde el pasado 15 de junio, desde que entró en vigor el mecanismo de topado del gas en el mercado eléctrico, del que han sido excluidas las industrias con cogeneración. Hemos dejado de producir el 7% de la electricidad del país. La situación se está degradando enormemente porque la cogeneración es la herramienta de competitividad de todas las industria que consumen mucho calor. Hablamos del sector alimentario, papelero, químico, cerámico... Todo el sector ha entrado en pérdidas al intervenir el mercado y dejarnos fuera de las compensaciones que sí reciben las grandes eléctricas de gas. Todas las plantas que han podido parar, han parado. En el 40% de los casos siguen en marcha porque si se apagan tienen que parar también las fábricas al dejar de ser competitivos.

¿Acabará habiendo paradas de grandes fábricas?

No cabe duda de que sí. Estamos viviendo una degradación de la industria sin precedentes. Con cogeneración se produce el 20% del PIB industrial del país en una 600 fábricas repartidas por todo el territorio. Si no se nos da una solución, irán cayendo el resto de cogeneraciones y se cerrarán fábricas. Estamos hablando de un sector con más de 200.000 empleos directos.

¿Por qué dependen de esta tecnología para ser competitivos?

Ahora mismo la cogeneración es el vector más importante de costes y la máxima preocupación de cualquier industria es la energía, que se ha multiplicado en algunos casos por cinco y diez. La herramienta de competitividad y ahorro de energía que tienen es la cogeneración. Si se para, esta es la crónica de una muerte anunciada.

¿Quién está cubriendo el hueco que ha dejado el sector en el mercado eléctrico nacional?

Los ciclos combinados están asumiendo lo que ha dejado de producir la cogeneración y ahora cubren más del 30% del mix eléctrico. Pero los ciclos son un 30% más ineficientes. Cuando paramos una cogeneración lo que sucede es que España consume un 30% más de gas y se pierde competitividad, además de suponer un incremento de las emisiones de CO2 en más de 3 millones de toneladas. También nos está sustituyendo el carbón

¿Qué ocurre en otros países?

Es un caso muy curioso. Las cogeneraciones de España están paradas, pero en Portugal, que tiene el mismo mecanismo de excepción ibérica, todas están en marcha porque allá sí se les permitió acceder a las compensaciones por el tope del gas. Es una situación de discriminación que no se entiende.

¿Por qué se ha sido excluido?

Para nosotros fue una decepción porque en el borrador del mecanismo del tope de gas sí que estábamos contemplados, pero cuando se publicó en el BOE se nos excluyó. El ministerio nos dijo que no era compatible cobrar de dos regímenes de ayudas del Estado. Somos un sector regulado y tenemos una retribución a través del sistema Recore. Propusimos renunciar al Recore o ponerlo en un lugar que sea equivalente. El Gobierno nos retribuye la electricidad en función del precio del combustible, pero la propuesta del ministerio del 4 de agosto para el segundo semestre del 2022 recoge un precio de 90 euros por megavatio hora cuando ahora está cotizando por encima de 200. Es una propuesta irreal. Es prácticamente la mitad del coste que se le reconoce a un ciclo combinado. No se entiende que a las grandes centrales eléctricas de gas se les cubra el coste y a la cogeneración no.

¿Cómo se podría resolver la crisis abierta en la industria?

Lo que pedimos es que se cumpla la ley, tanto la europea como la española. La ley del sector eléctrico reconoce que se tienen que cubrir los costes de la cogeneración y asegurar unas condiciones para competir en igualdad con el resto de tecnologías. O se nos reconoce el mismo mecanismo de compensación de los ciclos combinados o que la retribución del Recore refleja realmente el precio del gas.

¿Hay vías de diálogo con el ministerio de Transición Ecológica?

Sí, hemos mantenido varias reuniones, pero el ministerio debe adoptar medidas urgentes. Las principales comunidades autónomas vinculadas a la cogeneración, con independencia de su color político, como Galicia, Comunidad Valencia, Castilla y León o Aragón, están pidiendo que pidiendo que haga algo el Gobierno de España. Lambán, por el carácter industrial de esta tierra, han sido de los más activos.

¿Acogen ha denunciado el asunto ante la Unión Europea?

Hemos presentado una demanda a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Ahora en la primera quincena de septiembre es la primera vista. Es un caso de libro de discriminación a la cogeneración, que es a la que más se debería proteger frente a las grandes eléctricas.