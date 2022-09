La portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, ha denunciado este lunes la "falta de proyecto político" del Gobierno de Javier Lambán ante el inicio del nuevo curso político, que empieza, por primera vez, "peor que el anterior" y con peores datos económicos que en España y para el que la única solución desde el Ejecutivo será "una retahíla de anuncios sin credibilidad".

Así ha resumido Vaquero en rueda de prensa la visión que tiene su Grupo Parlamentario, reunido previamente en las Cortes, de este nuevo curso político, donde ha criticado que, tras dos legislaturas, "el Gobierno empezó y acaba sin proyecto político", ha sido de "supervivencia" de los grupos que lo conforman, lo que le ha hecho entrar "en un círculo vicioso" y caer en anuncios y propaganda que han terminado en "fracasos" y "frustración" para los aragoneses.

El nuevo curso político que ahora se inicia lo hace "con peores datos económicos" que el anterior, con una inflación "un punto" mayor en Aragón que en España, (11,4 frente al 10,4), un sector industrial amenazado por el parón en algunos procesos productivos, lo que puede repercutir en el empleo, ha advertido, y "sin medidas" adoptadas por Lambán pese a las reiteradas peticiones del PP ante la "inacción" del Gobierno central.

Sistema fiscal "confiscatorio"

Según Vaquero, Aragón presenta además un sistema fiscal "confiscatorio" y los aragoneses son los españoles "que más IRPF, impuesto de patrimonio y sucesiones pagan". Al tiempo, denuncia el PP que Lambán "no hace nada" y han dejado de ser para él una prioridad las familias aragonesas, además de no haber mejorado, al contrario, los servicios públicos (con las mayores listas de espera en Sanidad) pese a "presumir" de tener el presupuesto "más alto".

La portavoz popular ha lamentado "el acto de cobardía" de Lambán por haber "rechazado debatir con el PP" ante el Pleno sobre sanidad y que vaya a comparecer, a petición propia este miércoles, para ofrecer "una retahíla de anuncios".

Anuncios "sin credibilidad" para Vaquero porque no puede ofrecer soluciones en "siete meses", antes de las elecciones autonómicas, que no ha ofrecido "en ocho años" de gobierno, por lo que ha afirmado que el PP es "la única alternativa" al PSOE en Aragón y que esa es "la propuesta y el reto" que se marcan para este inicio de curso político.

Un curso en el que seguirán reclamando medidas como la bajada de impuestos, que "coincide con la petición del sector industrial", ha dicho, que también denuncia que los fondos europeos "no han llegado", y que falta "gestión y transparencia" en los mismos, porque si no fuera así, ha concluido, las empresas "no estarían" en estas circunstancias.