Ante el actual contexto político y socio económico: una inflación que parece no tener límites, aumento de la tasa de paro, la crisis del gas y recursos energéticos, la situación bélica en Ucrania, etc., predecir el futuro parece algo fuera del alcance. Sin embargo, precisamente en momentos inciertos es cuando más debemos ocuparnos -que no preocuparnos- para estar lo mejor preparados posibles.

Conocer y entender por qué algunos sectores y profesiones suponen una acertada apuesta por la empleabilidad puede ser la clave para lograr una estabilidad laboral, profesional y financiera en el presente y futuro. No en vano, “la formación es un tesoro que acompaña a su propietario durante toda su vida y una de las principales palancas para cambiar nuestra vida, tanto si el objetivo es crecer en nuestro actual ámbito profesional, como si nos planteamos cambiar de sector”, explican desde MasterD, academia que forma cada año a más de 75.000 personas en nuestro país a través de una metodología totalmente flexible y personalizada. Tecnología Seguro que no te descubrimos nada si te decimos que el sector de la tecnología es un ámbito con gran presente y excelente futuro en el ámbito profesional. La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida diaria, en la industria, e incluso en los gobiernos. Lo importante es saber qué perfiles son los que mayor proyección tendrán en el futuro. Por un lado, la Programación Web. Aprender lenguajes de programación y ser capaz de crear desde cero cualquier programa, web, aplicación, etc., será una de las profesiones más demandas en el futuro. Actualmente ya existen miles de puestos de trabajo y hay una necesidad por parte de empresas de todos los tamaños de estos profesionales, pero es que no solo esta especialización es altamente demandada en el presente, sino que la evolución del entorno web, la llegada del multiverso y las próximas innovaciones de internet la convertirán en una de las profesiones con más futuro. Ligado a este crecimiento y evolución vertiginoso de internet, así como la presencia de la tecnología en todos los ámbitos de la vida, la seguridad -Ciberseguridad en este caso- se alza como una excelente oportunidad de futuro. No solo empresas, sino también Administraciones Públicas requieren de expertos en esta área capaces de securizar los sistemas informáticos y hacer frente a posibles atacantes. Energías renovables La subida del precio de la luz, la crisis del gas con Argelia, las negociaciones de la Unión Europea por su suministro, el debate sobre las nucleares… Últimamente la energía está todos los días en el telediario. Y no es para menos, ya que afecta de forma directa a nuestra vida y economía. Con el objetivo de lograr la ansiada independencia energética, países, organizaciones y particulares apuestan por las renovables como fuente de origen de la energía, que no solo supone una forma mucho más limpia y cero contaminante, sino que además es más barata. Por eso, formarse en Energías renovables, ya sea en eólica o solar, va a suponer en un futuro inmediato una clara oportunidad de futuro. Los expertos en energías renovables pueden realizar consultorías energéticas, diseñar instalaciones de renovables de todo tipo y supervisar las mismas. Las salidas además son muy variadas, desde el trabajo por cuenta ajena en una empresa, hasta el emprendimiento. Logística El crecimiento del tránsito internacional de mercancías y el auge del comercio electrónico multiplican las opciones laborales en el ámbito del transporte y las cadenas de suministros. Se trata de un negocio que, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) español, genera un millón de puestos de trabajo, y aglutina a 197.000 empresas. Y seguirá creciendo en los próximos años. Adquirir una formación en Logística es y será una gran oportunidad de futuro y además un sector con una gran proyección profesional. La formación es sin ninguna duda la vía más sencilla y rápida para entrar y ascender en este sector que no para de demandar talento. Agricultura y ganadería Podría ser una de las profesiones más antiguas del mundo, sin embargo, ¿sabías que cada año hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la agricultura y la ganadería? Aunque puede parecer sorprendente, la sobrepoblación, los conflictos y las huelgas del transporte, hacen más necesario que nunca a este sector básico. Además, la tendencia a elegir alimentos más sostenibles en todos los aspectos, desde cómo se producen, los recursos utilizados para ello, hasta el coste ambiental de su transporte, hacen que en concreto la agricultura y la ganadería ecológica se sitúen como ámbitos en auge. Puede que no te lo hayas planteado, pero formarte en Agricultura y Ganadería ecológica puede ser una salida profesional de gran futuro. Si además te gusta la naturaleza, el campo y los ámbitos rurales, esta profesión puede ser perfecta para ti. Deporte y salud Según un estudio llevado a cabo por la empresa de recruitment Manpower, España creará hasta 2026 algo más de 2,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales el 14%, es decir, más de 350.000 estarán demarcados en sanidad, salud y deporte. La preocupación generalizada por la salud, unida a los actuales estilos de vida, están provocando que cada vez más personas quieran cuidar de su salud física y mental de forma íntegra, incluyendo el deporte en su día a día. Derivado de todo lo anterior, formarse en alguna especialidad relacionada con el Deporte y la Salud, como acondicionamiento físico, entrenador personal y nutrición deportiva, monitor de actividades con soporte musical o instructor de yoga o pilates puede abrirnos muchas puertas en el futuro del mercado laboral. 