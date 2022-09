Los testamentos solidarios dejan 3,2 millones de euros en Aragón desde 2019

Por provincias, es Zaragoza la que reúne la mayor parte de este insumo con 1.490.901,75 euros. En Huesca, fueron 186.023,13 y, en Teruel, no hubo ningún testamento solidario. En 2020, la cantidad fue la mitad, con 897.983,79 euros y, en 2019, algo inferior con 720.472,60. Según apuntan desde el Colegio Notarial de Aragón, se trata de una tendencia que ha cobrado todavía más fuerza tras el confinamiento y la pandemia.

Así lo explica Dámaso Cruz, decano de este colegio. «Ha habido personas que se han distanciado de sus familias y, como consecuencia del distanciamiento, deciden dejar sus bienes a entidades benéficas», asegura Cruz, quien especifica: «Tradicionalmente, en nuestro país, el soporte de los ancianos y los enfermos han sido los hijos, los hermanos o la estructura familiar. Pero ha habido gente que, a lo largo de la pandemia, se ha dado cuenta de que no podía contar con algún familiar con el que sí creía poder contar en estas ocasiones. Y, al verse así, ha preferido repartir los bienes entre los conocidos, vecinos o estas entidades benéficas».

Este notario asegura que este tipo de testamentos son «infinitamente superiores» en personas que no tienen parientes cercanos. A su vez, Cruz insiste en establecer la diferencia entre testamento solidario y aceptaciones de herencia: «Es un matiz legal. El testamento es solo el documento en el que tú dices qué es lo que quieres que ocurra a tu muerte. Y la aceptación de herencia se produce cuando tú ya has fallecido».

Para Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, la respuesta a esta forma de actuar es muy sencilla. «La inmensa mayoría de los humanos somos buenos. Lo que pasa es que, por unos pocos, parece que no es así», señala Planas, quien va más allá y continúa explicando que está demostrado psicológicamente que, cuando una persona ayuda a otra, se segrega más serotonina, la hormona de la felicidad. «Cuando te piden ayuda, la prestas y te muestran agradecimiento con una sonrisa, por ejemplo, está demostrado fisiológicamente que siempre te recompensa de forma gratificante. Por eso tendemos a ayudar siempre a otros, como a las personas más necesitadas. Y, por esto también, a hacer una buena obra como donar parte de una fortuna a una organización».

«Es muy propio de las personas que quieren devolver a la sociedad lo que la sociedad les da», concreta Planas, quien añade que existe otra cuestión importante como la religiosa o la moral, que llega por la tradición judeocristiana y musulmana. O lo que es lo mismo: «pensar que las buenas acciones tienen recompensa». Son explicaciones de todo tipo, «de índole jurídica, religiosa, moral y fisiológica». A veces concurren varias de ellos: «una persona que es muy religiosa, que cree que la sociedad ha sido muy agradecida con él y, a la vez, no tiene buena relación con sus descendientes».

Legar en entidades benéficas: un proceso «sencillo» que cuesta 40 euros

Señala Dámaso Cruz, el decano del Colegio Notarial de Aragón, que legar en entidades benéficas es un procedimiento «sencillo», con un precio de 40 euros y que cualquier notario de España puede disponer. Para ello, Cruz explica que el primer paso es «manifestar la voluntad de hacer testamento», para lo que es «indispensable» hacerlo ante notario. Este legado solidario debe respetar los límites que la ley establece que en el caso de los aragoneses es dejar, al menos, «la mitad del caudal hereditario a la línea recta descendente». Una vez que se respeta la legítima, la otra mitad ya se puede distribuir como el testador desee. No obstante, fuera de la comunidad y a excepción de Navarra, esta cantidad asciende a dos tercios. «Cuando una persona fallece, puede ocurrir que la Asociación contra el Cáncer no sepa que son los herederos de esa persona. Entonces, es el notario custodio del protocolo el que tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la entidad», continúa el decano, para finalizar: «El último paso es que la entidad que tiene derecho a la herencia acepte o no. En el caso de aceptarlo, tendría que liquidar los impuestos, teniendo en cuenta que la mayoría de estas entidades benéficas están exentas del impuesto de sucesión. Ya serían dueños».