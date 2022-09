Una empleada del hogar en Aragón: "Duele decirlo, pero estaba explotada"

"Lo peor es la ansiedad. Estaba explotada. Duele decirlo ahora, pero imagínate trabajar 24 horas, siete días a la semana. Sin vacaciones pagadas ni descansadas. Sin libranzas. Nada de nada. Es algo que te desmotiva y te cansa. Te enferma». Como la de Reyna Maradiaga, miles de historias de precariedad y abusos laborales. Relatos de pura supervivencia, porque no hay nada más allá del trabajo en el hogar. Esta mujer nicaragüense que llegó a Zaragoza hace ocho años, trabajó como cuidadora interna durante casi un lustro mientras esperaba a que se regularizara su situación legal.

Empezó cuidando a dos ancianos en Luceni. «Limpiaba, guisaba, lavaba y cuidaba, con disponibilidad completa y en régimen de interna. Todo por 800 euros», exclama la mujer. Todavía se sorprende la mujer de que aguantara dos años en aquellas condiciones. «Cuando me fui, me dio mucha pena por la abuela, que era muy cariñosa. Y el pueblecito me gustaba. Pero es que así no se puede vivir. Imposible», relata. Pero tampoco le quedaba otra. Llegó sin papeles en regla, y hasta los tres años no se concede el permiso de residencia por arraigo social.

Ingresó como interna en una casa de Zaragoza para cuidar a una mujer. "Ahí sí que era de domingo a domingo. ¡Imagínate dos años sin salir de una casa! No podía más"

Esta es la razón por la que muchas trabajadoras del hogar aceptan condiciones de explotación, al ver que el horizonte para su regularización no es tan lejano. «Pero ¿qué haces?», se pregunta la mujer. «¿Dejas de trabajar de lo único que puedes y te sientas en el sofá? ¡A ver cómo pagas el alquiler, la comida y mandas dinero a tu familia!», dice Maradiaga.

Cuando decidió marcharse de Luceni, ingresó como interna en una casa de Zaragoza para cuidar a una mujer. «Ahí sí que era de domingo a domingo. Ni un día libre. Dos años sin parar. ¡Imagínate dos años sin salir de una casa! No podía más. Cuando me fui, salí con una ansiedad que no la curaba ni con 10.000 euros», cuenta esta mujer nicaragüense que ronda los 50 años.

Se le aparece a Maradiaga de repente una risilla entre la ingenuidad y la decepción, justo cuando habla algo sobre «el sueño europeo». No es que nunca hubiera pensado en dedicarse a trabajar en el hogar cuando viajaba hacia España, pero cuando empeñó su casa en Guatemala para sufragar el coste del avión ni mucho menos esperaba que sus condiciones laborales rayaran la explotación laboral. «No descartaba nada. Quizás cuidar a alguien, quizás trabajar en un frutería. Tampoco tenía grandes expectativas», expone, aunque la realidad se la llevó por delante.

Nació en Nicaragua, pero escapó por el terror que la familia Ortega infunde en el país. En Guatemala regentó una tiendecita. En uno de sus viajes en autobús, asaltaron el vehículo y le quitaron los ocho mil quetzales

Llegó en octubre de 2014. Maradiaga nació en Nicaragua, pero escapó por el terror que la familia Ortega infunde en el país. Llegó a Guatemala con sus cuatro hijos. Allí era comerciante de ropa y zapatos.

Regentaba una tiendecita en una ciudad a cuatro horas de la capital del país. En uno de sus viajes en autobús, en pleno duermevela, unos hombres asaltaron el vehículo. Un atraco, vaya. Y a Maradiaga le quitaron los ocho mil quetzales que llevaba encima para comerciar.

"No vuelvo a trabajar de interna"

«Te vienes a Europa por todo. En otra ocasión, perforaron la pared de la tienda y me robaron toda la mercancía. En realidad, yo me quería ir a Estados Unidos, pero me daba miedo pasar el desierto, viendo cómo se muere tanta gente», cuenta. Es con esta perspectiva con la que Reyna pone las cosas en su sitio y trata de relativizar. «Al final es mejor esto que lo que allí se vive», dice. «Pero ten por seguro que yo no vuelvo a trabajar de interna. Nunca más», asegura.

Cuando empeñó su casa en Guatemala para sufragar el coste del avión ni mucho menos esperaba que sus condiciones laborales rayaran la explotación laboral

Ocho años después de su llegada, Reyna escuchó esta mañana una de las mejores noticias que a sus oídos podían llegar. Las trabajadoras del hogar tendrán derecho a paro y no podrán ser despedidas sin causa. «Es una alegría», expresa, aunque dejó el oficio de kelly para continuar como limpiadora en una residencia y en otros edificios. «Muchas tienen dudas. Algunas amigas llevan trabajando 10 años y no saben si todo ese tiempo les contará como cotizado», apunta la mujer.

Del encuentro, que transcurre a eso de las 14.00 horas de la tarde, se va Maradiga con la promesa de disfrutar la tarde de libranza. No es baladí, pues recuerda que una vez tuvo una discusión con sus empleadores por no dejarle ir a «desconectar» a Zaragoza por estar contratada como interna. Eso y Nicaragua le queda en el recuerdo