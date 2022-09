El presidente de Adislaf, José María López, ha denunciado que el Gobierno de Aragón adeuda a la asociación 950.000 euros (tras un pago de 30.000 que han recibido estos días) y ha anunciado la presentación de una querella por prevaricación contra la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales. Esta fundación asiste a niños y adultos, preferentemente huérfanos o abandonados, sin medios económicos y con deficiencias psíquicas.

López ha expuesto estos problemas económicos y burocráticos en una rueda de prensa en la que ha informado de que padres y personal de Adislaf van a iniciar hoy mismo un encierro indefinido en sus instalaciones y a convocar en próximos días concentraciones y manifestaciones en defensa de sus reivindicaciones ante el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la consejerías de Ciudadanía y la de Economía, el INAEM y la sede del Gobierno de Aragón.

Estos problemas económicos y burocráticos les impiden tener abierta la residencia asistencial a pesar de contar con la licencia de actividad del Ayuntamiento de Zaragoza, denuncian.

Desde Adislaf consideran que el incumplimiento de "las obligaciones económicas" del Gobierno de Aragón están poniendo en riesgo de los tres centros especiales de empleo que gestionan, así como del normal funcionamiento de las residencias.

López ha lamentado que sufren hasta ocho meses de retraso en el pago de los fondos comprometidos que proceden del Gobierno y que tan solo deberían realizarles el correspondiente ingreso.

Desde Adislaf han recordado que en sus residencias, todas ellas con un máximo de 30 residentes y en las que no se han producido incidencias destacadas ni fallecidos durante la pandemia del coronavirus, tienen a más de 250 discapacitados intelectuales acogidos. López ha denunciado que desde el IASS, a pesar de haber invertido unos 283.000 euros para contener la pandemia, no han recibido nada y ni siquiera han preguntado por los internos.

Sobre la consejera María Victoria Broto ha afirmado que es "muy empática con los discapacitados y después si te he visto no me acuerdo".

López ha dejado claro que la situación económica en la que se encuentran es preocupante porque en septiembre no podrán pagar a los proveedores ni las nóminas. "Hasta aquí hemos llegado", ha zanjado.

Por ello, ha asegurado que dan un plazo de quince días para abonar las facturas pendientes, así como que paguen las plazas que están sin concertar desde 2019 y la restitución del concierto.

También han pedido "el cese" de quienes son responsables de que se haya tardado 21 meses en pasar la inspección de una obra para la que cuentan con licencia de actividad del Ayuntamiento.

López ha reivindicado una "discriminación positiva" para las personas con discapacidad intelectual y también con las mujeres porque, al contrario de otros colectivos, precisan apoyo y eso supone "una desventaja de unos 150.000 euros en sueldos para los monitores".

Además, ha expuesto que a las administraciones les sale más barato pagar la mitad del salario mínimo que "pagar una pensión a estas personas", y en lo referente a las residencias ha afirmado que "sabemos gestionar" y que el costo en sus residencias de una plaza es "tres veces menos que el costo del Gobierno".