El consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, ha elogiado la gestión «a pesar de las dificultades» del Gobierno Central encabezado por Pedro Sánchez, así como la financiación que recibirá Aragón en 2023, con 879 millones de euros más que este año, que suponen un incremento del 25 %.

Pérez Anadón ha celebrado entre aplausos de su bancada que "en cinco años el Gobierno socialista ha incorporado al subsector de las comunidades autónomas 178.750 millones de euros más". En este punto, ha apelado a la "responsabilidad" en el Congreso de los Diputados respecto a la suspensión de las reglas fiscales como algo necesario para los presupuestos de todas las comunidades autónomas.

El consejero ha reprochado al PP que proponga contra la inflación su «receta por antonomasia» de bajar impuestos. «Desde la política fiscal, si nosotros nos planteásemos ir contra la inflación, deberíamos ir solo por dos vías: o reducir el gasto público o subir impuestos, es decir, la contraria de la que parece que ustedes van a emplear para hacer esto».

En este sentido, el diputado socialista ha defendido que la inflación no se combate con medidas fiscales, sino con medidas monetarias: "Se ha combatido así siempre, cuando éramos un país aislado y se devaluaba la peseta o cuando estamos ahora instalados en Europa". Al respecto, Pérez Anadón ha lanzado un mensaje al Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por la coalición PP-Ciudadanos: han bajado los impuestos dos euros por ciudadano, pero ahora “piden diez veces más al gobierno de Aragón porque no tiene ingresos”.

La diputada del PP Carmen Susín fue crítica con Pérez Anadón, al que acusó de querer «vender» la buena marcha de la economía española y aragonesa, mientras que la realidad, como afirmó el propio presidente de la Cámara de Cuentas, es que «la situación es mala». «Somos la comunidad que más tarde y peor paga a sus proveedores».

También se ha mostrado escéptico David Arranz, de Vox, que ha confesado que “este panorama” no le “cuadra” con el debate anterior en el que se pedía prorrogar las ayudas sociales, por lo que se ha preguntado si el Gobierno de Aragón tiene “algo pensado” para combatir la inflación como, al menos, no subir los impuestos. Desde Ciudadanos, José Luis Saz ha dicho que nadie puede estar en contra de datos como que el sistema de financiación crece para el 2023 un 24 % con un punto más en Aragón, si bien ha incidido en que no hay que deslumbrarse con ellos y hay que ser prudentes.

Mayor optimismo se ha mostrado desde Podemos, cuya diputada, Marta de Santos, ha celebrado que en materia presupuestaria en Aragón lo están haciendo “muy bien, mucho mejor que antes y que otras comunidades autónomas”. Por CHA, Carmen Martínez ha aplaudido que a la hora de elaborar los presupuestos puedan saber cuáles van a ser las entregas a cuenta que suponen el 70 % de los ingresos de la Comunidad, lo que abre “un mejor escenario que en otras ocasiones”.