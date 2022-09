Andorra busca una salida a la crisis institucional en un momento crucial para su futuro

Andorra sigue en shock ante los últimos acontecimientos acaecidos en su ayuntamiento. La renuncia temporal del actual alcalde, Antonio Amador (PSOE), por problemas de salud y la posterior dimisión de dos concejalas de su partido ha sumido a la villa minera en una crisis institucional con muchos interrogantes abiertos e intereses encontrados. Nadie se atreve a día de hoy a dar respuestas y el tiempo apremia. El enredo político se produce en un momento especialmente delicado y crucial para el futuro del municipio, el tercero más grande de la provincia de Teruel, que se encuentra en pleno proceso de transición socioeconómica tras el cierre hace dos años de la térmica de carbón.

Son varios los hitos en torno a esta reconversión los que van a producirse en próximas fechas. Entre septiembre y octubre está previsto que se resuelva el concurso de nudo eléctrico Mudéjar, que se perfila como la gran tabla de salvación de la zona por las inversiones empresariales que pueden traer bajo el brazo las empresas que se hagan con los 1.200 megavatios de potencia renovable que asignará el Ministerio para la Transición Ecológica. También está pendiente la firma del convenio de transición justa, un plan de inversiones que prometer impulsar la reactivación de la comarca tras el desmantelamiento de la industria del carbón.

El equipo de gobierno municipal, integrado por el PSOE y el PAR, se ha quedado bajo mínimos por las bajas sufridas por el primer socio, con la sorpresiva marcha de las dos edilas, Margarita Santos y Mercedes Baselga, y la retirada provisional del alcalde. Esto hace que los socialistas solo tengan plenamente activos a dos de los cinco concejales que lograron en las elecciones de 2019, en las que fueron la primera fuerza y recuperaron el bastón de mando municipal tras cinco legislaturas en manos de IU.

Los posibles recambios

Aunque el PSOE es partidario de que sea uno de los suyos el que asuma la vara de mando hasta la eventual vuelta de Amador tras su recuperación, no está del todo claro que esto vaya a ocurrir. Quien debería asumir esa responsabilidad, como número dos de los socialistas en el consistorio y segundo teniente alcalde sería Alejo Galve, pero este ha descartado por completo esta posibilidad. «No tengo tiempo y Andorra requiere tener una dedicación plena», aseguró en declaraciones a este diario el también secretario general de UGT en Teruel. Joaquín Bielsa, el otro concejal socialista que sigue en activo y que está al frente del área de festejos, se muestra «indeciso» sobre la posibilidad de ser el primer edil.

Tampoco se sabe con certeza quien ocupará los puestos de las dos concejalas que han dimitido. De los tres personas que cierran la candidatura electoral del PSOE, solo José Antonio Planas ha mostrado por ahora su plena disposición a entrar en el ayuntamiento, aunque habría otros tres reservas que podrían dar el paso si la lista corre.

Así las cosas, el PAR, que cuenta con dos concejales, podrían ser clave. El aragonesista Juan Ciércoles, también presidente de la patronal CEOE Teruel, suena con fuerza como posible relevo, algo que él no descarta: «vamos a seguir trabajando por Andorra y estaremos para lo que se nos necesite».

Mayte Pérez, en busca de la "estabilidad"

La reunión urgente de la comisión ejecutiva del PSOE de Teruel celebrada este martes para analizar la crisis abierta en Andorra no ha servido para despejar las dudas. La secretaria general de los socialistas turolenses, Mayte Pérez, aseguró que están buscando una salida para "generar estabilidad y seguir manteniendo el compromiso" con esta localidad.

La prioridad de su formación, agregó, es recuperar "la esperanza y proyectos de ilusión" en un municipio al que han dedicado "muchos esfuerzos". Ahora el objetivo que se han marcado en le PSOE el de "buscar la hoja de ruta" y dar estabilidad al ayuntamiento andorrano que está pendiente de "dar la oportunidad a proyectos de futuro y generar oportunidades de empleo".

Al respecto de un posible cambio en la alcaldía, Pérez recordó que en las pasada elecciones su formación "ganó las elecciones" y dobló en votos a la segunda fuerza política y en ese contexto se hizo el acuerdo de gobierno y coalición en el PSOE y el PAR.

Un "voto de confianza" de la oposición

Por el momento, los partidos de la oposición en el consistorio de la villa minera (PP, Cs, IU e Elijo Andorra) no está haciendo sangre con todo lo ocurrido y se mantienen a la espera de que se resuelva el vacío de poder tras la baja del primer edil y las dimisiones. Silvia Quiez, portavoz de los populares, expresó este martes su «respecto» hacia la «decisión personal del alcalde». "Estamos dando un voto de confianza al equipo de gobierno a ver qué decisiones toman", apuntó. No obstante, si la situación no se aclara pronto y no se convoca una junta de portavoces o una comisión informativa, avanzó que su partido tomará la iniciativa para pedir explicaciones.

"Estamos aquí para trabajar por el municipio y aportar ideas", afirmó Quilez, quien lamentó que la crisis institucional y política se produzca en "un momento muy crítico para Andorra". "La llegada de empresas no se ha producido, el convenio (de transición justa) no se ha firmado y hay dejadez institucional por parte del Gobierno de Aragón", criticó.