La comunidad educativa del instituto El Picarral, en Zaragoza, denuncia el "abandono" que sienten por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y el próximo viernes llevarán a cabo una protesta en el centro por este motivo.

A través de una carta firmada por la directora del instituto, María Alcira Soria, reclaman una mejora en las instalaciones que se han quedado obsoletas (son las antiguas del colegio San Felipe del barrio) y en las que "el parcheado constante" no termina de ser la solución. "Este problema, no obstante, no es el mayor", dice el comunicado. En este sentido, aluden a que la plantilla docente y de personal es "a todas luces insuficiente" para las necesidades del alumnado.

El instituto tiene cerca de 600 estudiantes y aproximadamente de 60 docentes, cuenta con el calificativo de centro preferente TEA y abre sus puertas a programas y actividades por las tardes. "Contamos únicamente con dos personas de conserjería, dos personas en el personal de limpieza y una persona en el área administrativa", señalan.

Por otro lado, teniendo en cuenta el número de alumnos y alumnos con trastorno del espectro autista "no se cumple con la normativa en cuanto a dotación de auxiliares de educación especial, así como la necesidad de dotación de personal técnico de servicios a la comunidad", indica la carta.

"En estas condiciones ¿no estamos señalando a nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas de segunda? Si queremos avanzar hacia cierta justicia social, a que todos y cada uno de los estudiantes alcancen su máximo potencial, ¿no deberíamos dotarlos de los medios materiales y humanos para ello? ¿Cuál es el motivo para este abandono?", se pregunta la comunidad educativa de El Picarral.

La carta cuenta con el apoyo de la dirección del instituto El Picarral, del claustro de profesores, los miembros del Consejo Escolar y de la Asociación de Familias de Alumnos Picarral.