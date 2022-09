Las empresas de extraescolares resurgen en Aragón y ya prevén un curso con más demanda

Las empresas que se dedican a la organización de actividades extraescolares en Aragón afrontan el curso escolar con «optimismo» y prevén recuperar parte de lo perdido durante los dos últimos años por la pandemia. En cualquier caso, no será este el año escolar en el que se retomen las cifras de 2019, pero sí el comienzo de una mejora que esperan que sea progresiva.

Las extraescolares volverán a comenzar el 1 de octubre (el año pasado se retrasaron debido a las restricciones) y, aunque el periodo de inscripción todavía no ha finalizado, las cifras ya denotan una demanda considerable, sobre todo en las actividades de interior que el año pasado no se recuperaron en todos los centros. «Esperamos que este curso sea mejor que el 21-22 y eso ya será un avance. Ya no tenemos la incertidumbre del año pasado y las familias sí mantienen el interés», detalla a este diario Blanca Rosales, del departamento de extraescolares de la empresa Océano Atlántico.

"Si quieres hacer música o inglés y optas por una academia, el precio puede ser el doble o incluso el triple", señalan desde Océano Atlántico.

El sector ha tenido que adecuar sus precios a la subida de costes, pero en cualquier caso son incrementos mínimos que no prevén que afecten a las solicitudes. «Siguen siendo las actividades más económicas y más cómodas para las familias. Si quieres hacer música o inglés y optas por una academia, el precio puede ser el doble o incluso el triple. El servicio es cierto que puede ser diferente, pero económicamente no es tan rentable», apunta Rosales.

En Océano Atlántico, que coordinan actividades en 50 centros educativos de todo Aragón, llevaban años con precios de 12 euros por actividad que ahora pasarán a ser 15. Entre su oferta de la nueva temporada figuran actividades con la banda de música del barrio o talleres de drones.

Por su parte, en la empresa Actex también trabajan a contrarreloj para organizar el inicio escolar y el horizonte es positivo. «Todo parece indicar que va a ser un buen curso, aunque y que las extraescolares volverán a subir. Se recupera el kárate, la gimnasia rítmica o el dibujo en interior, mientras que las deportivas mantendrán como siempre una demanda muy alta», explica Óscar Gallego, gerente de esta entidad que organiza actividades en 14 colegios. En su caso, mantienen los mismos precios que el curso anterior.

Plan corresponsables de Educación

Por otro lado, el Plan Corresponsables que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón va a extender a más centros este curso supone «un balón de oxígeno», en palabras de Rosales, para las empresas de extraescolares.

El proyecto busca favorecer la conciliación y supone que la DGA financia las aulas de madrugadores y aulas de tarde, de tal manera que el servicio prestado es gratuito para las familias. «Ahí ya hemos notado un incremento considerable, lo que es bueno para nosotros porque está suponiendo un pico de trabajo increíble. Los padres no tienen que pagar nada y eso también dispara la demanda», explican desde Océano Atlántico.

"El Plan de Corresponsables está bien, pero hay grupos aprobados en muchos colegios y las solicitudes pueden exceder el presupuesto de la DGA para la financiación. A ver qué pasa ahí", apuntan desde Actex Aragón.

También en Actex han detectado un «incremento» de las peticiones para el servicio de madrugadores y están a la expectativa de la organización. «Hay grupos aprobados en muchos colegios y las solicitudes pueden exceder el presupuesto de la DGA para la financiación. A ver qué pasa ahí», indicó Gallego.