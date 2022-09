Una fábrica robot: así trabajan en Figueruelas para armar baterías de 350 de kilos

Brazos robotizados. Vehículos autónomos que obedecen a las guías del suelo para moverse por toda la nave. Y una organización medida al milímetro para optimizar el proceso. Hasta 18 baterías para coches eléctricos se ensamblan cada hora en el taller que Stellantis Zaragoza abrió en Figueruelas en febrero de 2021. Son 270 equipos al día. De hecho, en este año y medio han logrado armar 57.000, que se utilizan en el Corsa eléctrico que se fabrica en las naves zaragozanas y en las versiones eléctricas del Citroën C4 que se producen en la factoría de Villaverde, en Madrid.

Las baterías son el corazón de los vehículos eléctricos, y el edificio 42 de la planta de Figueruelas se ha establecido en apenas un año y medio como el cardiólogo de referencia para los vehículos eléctricos del grupo Stellantis. Estos equipos de almacenamiento pesan cerca de 350 kilos y dotan de autonomía al vehículo durante 340 kilómetros.

Todo se organiza con precisión dentro de esta fábrica dentro de la ciudad industrial, con independencia de actuación del resto de la planta. Entre cadenas Trabajan con su propia logística, pues uno de sus mayores 'clientes' es Stellantis Madrid. "Todos los días salen entre dos y cuatro camiones con decenas de baterías", explica Beatriz Méndez, responsable del taller de Figueruelas.

Una batería cuenta con varios módulos, 18 en total, y cada uno de ellos cuenta con seis celdas. A lo largo de la cadena de montaje se van uniendo hasta soldarse como una armadura que se protege con una carcasa. Esta tiene sello aragonés, pues Stellantis trabaja con la empresa Proma, afincada en Épila. Un brazo robotizado de grandes dimensiones manipula las baterías sin encapuchar y les fija la funda en apenas unos segundos. Las celdas provienen, entre otros, del productor chino CATL, uno de los líderes mundiales del sector. Además, las baterías cuentan con otras 80 piezas de distintos productores, además de sistemas de refrigeración y cables conectores.

Todo funciona en el taller como acompasado, como si máquinas y trabajadores actuaran a golpe de metrónomo. Es curioso, por ejemplo, como de repente, entre los bramidos de las máquinas y las cadenas de montaje, comienza a sonar una musiquilla, de esas que llamaban politonos. Son mensajes en clave que las distintas áreas de la cadena utilizan para avisar de que falta algún componente, de que se requiere una persona más en el puesto o que una batería está lista para llevar.

El taller va como un tiro. Explica Beatriz Méndez que no han sufrido por la escasez de microchips "de forma directa", aunque si la producción de los vehículos eléctricos para, no hay dónde colocar las baterías. Sin embargo, "todo lleva semiconductores hoy en día", apunta la responsable del área. No descartan ampliar la plantilla, aunque todo dependerá de la demanda de vehículos eléctricos. A mayor producción, más empleo, claro está. Y Stellantis quiere que su flota sea al 100% cero emisiones en 2030, como manda la Unión Europea. Soplan vientos de cara para el edificio 42.

Stellantis presenta alegaciones al Perte del coche eléctrico para Vigo y Madrid

El grupo Stellantis, junto al consorcio que forman otras 41 compañías de la automoción, presentó en tiempo y forma alegaciones al Perte del coche eléctrico, cuyo plazo finaba el 23 de agosto para tratar de acceder a una mayor financiación. «Hemos usado el plazo de alegaciones. No todos los proyectos presentados han sido aprobados, aunque la mayoría sí. Quedamos a la espera de la resolución definitiva», ha apuntado el director de la planta de Figueruelas, Manuel Munárriz.

La factoría iniciará el curso con el viento a favor ya que el Ministerio de Industria concederá 42,4 millones de euros (32 millones en ayudas y 10,1 en préstamos) para llevar a cabo la transformación de la factoría en su camino hacia la electromovilidad y la sostenibilidad industrial (Proyecto Tesis). Por contra, los proyectos de Stellantis en sus fábricas de Vigo y Madrid en el marco del proyecto Aries se han ido, por ahora, con las manos vacías.