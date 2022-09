Vuelta al cole en Zaragoza: "Los niños tenían muchas ganas pero los padres, más"

“Tenía muchas ganas de volver al cole y sobre todo de ver a los compañeros que no he visto desde hace mucho”. Con nervios y mucha ilusión iba África hacia la puerta de entrada a su colegio en EL barrio de Las Fuentes (Zaragoza). Comienza 5º de Primaria, por lo que cambia de ciclo, de profesor y de compañeros de pupitre. “Tengo ganas también de conocer al profesor y de jugar con los que no he ido nunca”, señalaba. Este es el curso de la nueva normalidad, del adiós a las restricciones y a la mascarilla desde el primer día, de la vuelta a los abrazos y al juego con otras clases y cursos. A su lado, la madre de la niña de 10 años también se mostraba ilusionada. “Son muchas vacaciones y llega un momento en el que se cansan y necesitan ya una rutina, tanto por las clases como por el resto de actividades”, reconocía.

No muy lejos estaba Gonzalo, que vivía sentimientos encontrados: quería ver a sus amigos pero también le daba un poco de vértigo "el curso nuevo"; y algo parecido le sucedía a su progenitora: "Tenía muchas ganas pero ahora me da pena" y es que es volver a madrugar, a exámenes, deberes... Y Alma, que decía sentirse "atacada" pero también "agobiada" y "superfeliz". Pero también había reticentes, como Daniela o Itzel, que preferían "ver a los amigos en el parque que en el colegio" y aún hubieran alargado un poco más las vacaciones. Sin embargo, la sonrisa llenaba sus caras en la puerta de su centro.

Un total de 157.504 alumnos han iniciado esta mañana el curso escolar, de los que más de 9.000 lo hacen por primera vez. Elián es uno de ellos y también tenía muchas ganas, aunque conforme se acercaba a la puerta del centro, se le notaba una risa nerviosa mientras agarraba fuerte de la mano a su madre. Y es que el cole de mayores impone. "Los niños tenían ganas, pero los padres más", decía la madre de Mara, que reconocía entre risas que "incluso echaba de menos los grupos de whatsApp". En eso no le apoyaban sus amigas, quienes afirmaban que en su clase ya se ha creado y raro es el día que no reciben ningún mensaje pese a no haber empezado las clases. En cuanto a sus pequeños, "da gusto verlos tan contentos", sobre todo a los que ya son veteranos, pero "para los pequeños es un trago", señalaba.

"Da gusto verlos tan contentos", sobre todo a los que ya son veteranos, pero "para los pequeños es un trago", señalaba una madre en la puerta del colegio.

Lucía acaba de cumplir 3 años y no estaba muy convencida ante su primer día. "Ha dormido fatal y aunque todos le decimos que se lo va a pasar muy bien, no viene muy contenta", decía Ana, a las puertas del colegio Las Fuentes. No era la única, ya que en la zona de entrada de los primerizos, los lloros y los abrazos de última hora estaban a la orden del día. "No sé quién está más nerviosa si él o yo", afirmaba Luisa, que llevaba al primer día de cole a su nieto Josué. Ya lleva tiempo en la guardería pero "este ya es el cole de mayores y además es para toda la vida, casi", reconocía la abuela, quien era consciente de que para el pequeño le vendría bien "conocer a otros niños" y jugar con ellos.

Los alumnos de la ESO también han iniciado esta mañana el curso, aunque en su caso, solo han acudido a la presentación con el profesor y poco más. "A nosotros ya no nos hace tanta ilusión porque sabemos lo que nos espera", decía una alumna de 2º de la ESO quien había madrugado para llevar a su hermano al cole.

Curso "normal" pero "más caro"

Pocas o ninguna mascarilla se veía a la entrada de los centros y es que este el el curso de la llamada nueva normalidad, sí porque "normalidad no sé si ya tendremos alguna vez", decía resignada Eva. "Para los niños ha sido duro por la mascarilla y por no poder jugar con muchos de los compañeros porque hacían mucho hincapié en los grupos burbuja", sin embargo "se acostumbraron muy pronto, la verdad y aunque al final del curso pasado ya se suavizaron las medidas, este ya comienza más o menos como conocíamos antes de la pandemia", señalaba. Y es que las mascarillas "hacía que no vieran las caras de sus compañeros ni tampoco del profesor" pero el curso 2022-23 ya se han dejado de lado todas las restricciones. Incluso los padres ya pueden entrar a los colegios y eso "es una buena noticia porque somos parte también de los colegios" que se dejó de lado por el coronavirus.

Este es también, seguramente, el inicio de curso más caro de la historia. "Y tanto que se nota y no solo en los libros, también en el material y en la ropa", afirmaba Merche, quien se beneficia del banco de libros de su centro. "Menos mal porque si no, sería imposible realizar un desembolso semejante"; y es que por 20 euros el centro entrega la mayor parte de los libros y los que tienen que comprar los padres son los mínimos, pero aún así, han subido. Los dos hijos de Merche se quedan al comedor, que este año mantiene el precio.

Hay muchos retos en este inicio de curso para los centros escolares; la subida de los precios, la digitalización de algunos colegios, lo que genera "incertidumbre" entre los padres, lo mismo que la implantación de los nuevos currículos y la nueva ley de Educación, que se pone en marcha en los cursos impares y que por su aprobación (en Aragón) en agosto, ha provocado que muchos alumnos no hayan podido adquirir los libros de texto. Otro de los retos será el ahorro energético y ver cómo los centros se adaptan al frío, después de un final de curso donde las olas de calor provocaron protestas de los sindicatos y de muchos centros escolares.