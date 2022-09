Lambán apremia a cerrar este mes el plan para la FP, "crucial" para el futuro económico de Aragón

El regreso de la Mesa del Diálogo Social, casi una tradición en los últimos años en la comunidad autónoma, dejó ayer las primeras conclusiones y solicitudes para el curso político que acaba de comenzar. El presidente de Aragón, Javier Lambán, junto al vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, y la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, reanudaron este viernes los contactos con los agentes sociales para encarar la próxima temporada y los problemas derivados de la guerra de Ucrania y la crisis energética.

Entre los asuntos tratados, el jefe del Ejecutivo resaltó el impulso definitivo a la Formación Profesional, que considera "crucial" para el futuro económico del territorio, más en estos momentos en que la sociedad está "muy preocupada por la inflación, que se vive con temor", además de "agobiada" por el incremento del precio de la energía.

Lambán no negó que se prevén situaciones difíciles para este otoño y este invierno, por lo que "si antes era importante el diálogo social, ahora lo es más".

Se detuvo particularmente el presidente a analizar la relevancia que debe tener la FP en el futuro de la comunidad. "A finales de este mes o principios del próximo queremos tener la propuesta de todas las partes que participan en el foro" que se puso en marcha el pasado febrero. "Necesitamos contar con las contribuciones de todos para elaborar un documento que sea orientativo para los próximos años".

A las importantes perspectivas de empleo que se tienen para los próximos años, "se debe dar una respuestas haciendo las cosas a tiempo para tener definida las políticas concretas en este sentido y ponerlas en marcha cuanto antes porque es algo que urge", manifestó Lambán, que anunció que los días 20 y 21 de octubre se organizará en Zaragoza un congreso de FP Dual con la CEOE, las cámaras de comercio y otras comunidades".

"Es satisfactorio que haya mucha oferta de empleo en Aragón, pero no tanto que no se puedan cubrir las plazas por falta de gente formada para determinados puestos. No nos podemos encontrar con que las empresas empiecen a instalarse en nuestra comunidad y no puedan disponer de personal cualificado", precisó el presidente, que hace meses que fía el buen futuro económico del territorio al desarrollo de estas políticas educativas y de empleo.

Se refiere habitualmente Lambán a los 15 puntos que propuso como las claves del futuro en el Debate sobre el estado de la comunidad. La agenda que canta más allá de 2023, año de elecciones, incluye el objetivo del pleno empleo, un plan de Atención Primaria, la digitalización, la vivienda de alquiler para jóvenes, el pacto sobre política energética o el impulso del aeropuerto de la capital, entre otros.

No obstante, siempre destaca como primer punto, "y el más importante" a ojos del presidente, el impulso decisivo a la Formación Profesional, que entiende como «la más eficaz política activa de empleo». Para ello, la DGA anunció en febrero la inversión hasta 2024 de más de 220 millones de euros en una estrategia que servirá para cualificar a 200.000 aragoneses, digitalizar el sistema productivo y darle un espaldarazo definitivo al nivel de empleabilidad, que alcanzaba en su momento nada menos que el 90% en los seis meses que suceden al final del curso correspondiente de formación, pero que empieza a empeorar sus datos.

Según un informe de Adecco sobre Empleabilidad y Formación Profesional, las ofertas para titulados en FP caen en Aragón. En el último año, la Formación Profesional disminuye su empleabilidad en la comunidad, con un descenso en las ofertas de empleo que solicitan este tipo de educación de 5,79 puntos porcentuales (ahora es demandada en el 36,7% de las vacantes regionales) en beneficio de la formación universitaria (33%; +4,8 p.p.). A pesar de la caída, y al igual que en el total nacional (36,8% de las ofertas; -4,5 p.p.), la FP sigue siendo la educación más demandada para trabajar en Aragón.