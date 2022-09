La Escuela de Verano del PP en Tarazona culminó ayer con buenas noticias para los zaragozanos. El presidente de los conservadores en Aragón y alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, anunció ayer que bajará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad al «mínimo posible» de cara a 2023, en un discurso muy centrado en ofrecer para la comunidad un pacto fiscal que lanzaba públicamente al presidente aragonés. Javier Lambán. Un acuerdo dirigido, explicó, a hacer frente a la inflación mediante una bajada de impuestos que evite a los habitantes una situación de «infierno fiscal». Unas medidas que, también le recordó, han emprendido otros territorios gobernados por el PSOE como la Comunidad Valenciana, donde gobierna Ximo Puig.

Azcón hizo esta afirmación en el acto de clausura de la decimocuarta edición de la Escuela de Verano Antonio Torres, una cita en la que participó, entre otros, el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo. En su intervención, el líder de los conservadores en la comunidad lamentó que Lambán, en su reunión con los agentes sociales, solo se comprometió a ejercer de «interlocutor» con el Gobierno central, sin ofrecer ninguna medida para que los aragoneses «puedan llegar a final de mes».

En su opinión, el presidente del Ejecutivo autonómico no puede ser un «mero espectador» de la problemática derivada de la inflación y de la subida de los precios, la crisis energética y el incremento de los tipos de interés, que repercutirán en un incremento de 170 euros mensuales en las hipotecas. Por esta razón, le instó a acometer las medidas económicas y fiscales que se han llevado a cabo en otras comunidades para «aliviar» la actual situación de crisis.

«No hay un infierno fiscal comparable al de Aragón», subrayó el responsable político, antes de resaltar que la comunidad es «una de las tres peores en competitividad fiscal, porque con el PSOE los aragoneses somos los españoles que más pagamos en patrimonio, los segundos en el tramo autonómico del IRPF y los terceros en sucesiones».

Por eso, el presidente del PP aragonés añadió que el pacto ofrecido a Lambán para bajar impuestos se dirige a conseguir que Aragón no se sitúe en el último puesto en cuanto a las afecciones causadas por la inflación, «que no le pase como a Pedro Sánchez y tarde en darse cuenta de que era necesario hacerlo en la energía». Y comentó que una de las primeras cosas que hizo en el inicio del nuevo curso político tras el verano fue pedirle que no utilizara insultos en la contienda política.

«Su primera respuesta fue llamarnos paranoicos por pedir una rebaja fiscal para luchar contra la inflación y ese mismo día su compañero de partido Ximo Puig anunciaba un plan de rebajas fiscales en Valencia para combatirla», expuso Azcón, que se preguntó en tono irónico si «el socialista Ximo Puig es por lo tanto para Lambán un paranoico».

Azcón, además, instó a Lambán a pedir «explicaciones» a Pedro Sánchez en la reunión que celebrará con sus barones en Zaragoza el próximo día 17 por los motivos por los que «fue imposible llegar a un acuerdo para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 con sus socios» en Cataluña.