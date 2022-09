Ciudadanos entra en fase de agonía

Dicen que Javier Lambán le ofreció ser vicepresidente del Gobierno de Aragón en 2019. E incluso el Partido Popular, cuando se vio vencido otra vez por el PSOE, le regalaba la presidencia de la comunidad. Eran otros tiempos, los mejores de Ciudadanos. Entonces podía permitirse el lujo de elegir con quién, cómo y cuándo. Pero acabó preguntándose por qué. Tres años y pico después no queda ni sombra de aquel partido que acongojó al bipartidismo. Como Albert Rivera en Madrid, Pérez Calvo se quedó en fuera de juego en Zaragoza. Y ahora lo quieren echar de la Liga.

Esperó a Lambán para no coaligarse con el PP, el PAR y, sobre todo, con Vox. Pero el socialista fue más ágil al embelesar a Arturo Aliaga, que detestaba reunirse en el mismo Ejecutivo con Podemos y Chunta. El mismísimo diablo le parecían los zurdos. El propio vicepresidente ha admitido luego que le costó deglutirlo en su día, pero ahora repetiría el cuatripartito con gusto. Las cosas de gobernar.

El que pudo hacerlo es Pérez Calvo, que hoy trata de que el partido no se le vaya de las manos. En los últimos meses, pese a que él lo asume públicamente con entereza, se le han acumulado las dimisiones. Aún peor, le han crecido malos gestos y opiniones contrarias dentro de un grupo donde no se aguantan a sí mismos.

Hace meses que el asunto está torcido, por no decir completamente roto, cuentan los disidentes. Quizá todo empezó aquel día que algunos de sus compañeros de tribuna no quisieron aplaudir una intervención de su jefe en las Cortes, donde bien se sabe que los grupos son disciplinados y palmotean, aporrean y lo que haga falta para enfatizar el argumentario de sus camaradas, sobre todo si es una diatriba sonora.

Sea como fuere, a la vuelta de las vacaciones la fisura se hizo fractura, cuando se percibió públicamente que ninguno de los críticos participaría en la primera sesión plenaria del curso, castigados sin duda.

El grupo parlamentario está desarticulado y nadie se molesta en disimularlo. Por un lado están los fieles al coordinador, en teoría siete aunque alguno se deje querer a los dos lados y a ninguno. Por otro, los cuatro firmantes del manifiesto de SomosCs.

En los pasillos ya hacía tiempo que explicaban que la comunicación era nula. Entonces aún pintaban el futuro gris oscuro. Ahora es directamente negro, una vez que el grupo parlamentario está desarticulado y nadie se molesta en disimularlo. Por un lado están los fieles al coordinador, que en teoría son siete aunque alguno se deje querer a los dos lados y a ninguno. Por otro, los cuatro firmantes del manifiesto de Somos Ciudadanos: Susana Gaspar, Carlos Ortas, Jara Bernués y Elisa Sacacia.

Estos son los subversivos naranjas del momento en las Cortes, pero no los únicos. En el Ayuntamiento de Zaragoza, donde gobiernan con el PP, le queda uno de seis. Solo el concejal de Urbanismo y con pasado pepero, Víctor Serrano, no se ha pronunciado. Ni contigo ni sin ti. De momento, silba. A su lado, Carmen Herrarte no ha firmado pero dimitió de sus cargos orgánicos no hace mucho alegando que no sabe a qué partido unirá su futuro pero sí con quién no quiere estar, en clara alusión a Pérez Calvo, que ha visto con dolor cómo los otros cuatro concejales (Sara Fernández, Cristina García, Javier Rodrigo y Marifé Antoñanzas) firmaban el manifiesto pidiendo la convocatoria inmediata de una asamblea general que designe una nueva dirección y la dimisión de su líder, Inés Arrimadas, que tiene a Pérez Calvo como número 4 a nivel nacional.

El coordinador autonómico ha tenido que lidiar con problemas internos desde hace días. En 2021 sufrió la dimisión de todas las juntas directivas de las agrupaciones de Zaragoza. Y luego el asunto ha ido en goteo, hasta que ha vuelto a estallar estos días con SomosCs en pie de guerra. En Aragón denuncian las represalias del líder y sus fieles a los cargos que firmaron el manifiesto.

"Nuestro único pecado es recoger firmas para que la asamblea extraordinaria se haga ya y no en diciembre o en enero", esgrimen, al tiempo que creen que las represalias han tenido el efecto contrario para Pérez Calvo porque a los críticos les ha supuesto una ola de adhesiones de cargos públicos en todo Aragón, especialmente en Huesca.

Al otro lado hablan de refundación y esperan que la corriente les deje a orillas de mayo, mes de las elecciones. La culpa, repiten, es de Rivera, que no solo no quiso PSOE sino que solo pensó en clave PP. Entienden por aquí, además, que cada uno se busca sus habichuelas, y que la pretensión única de los críticos es que el partido estalle en mil pedazos para poder elegir libremente su futuro político.

Así está Cs, al borde de la muerte. Sus guerras no ayudan, además, a mantener los suficientes fieles como para alcanzar el 3% en La Aljafería. Es lo único que les permitiría sobrevivir como realidad política. Pero hoy en día es un monstruo capaz de deglutir incluso a quien en su día pareció un animal político, cuasi una musa para algunos, como Arrimadas.

Fuentes oficiales contraatacan afirmando que quien no participa en la refundación es, simple y llanamente, porque no quiere, "como no quieren que llegue a celebrarse la asamblea extraordinaria porque, pensando exclusivamente en su futuro, lo que intentan es quedarse huérfanos de partido para que nadie les pueda llamar luego tránsfugas". Cuando den el salto al PP, se supone. "Es así de duro y así de real, pero obviamente en eso están quienes lideran ese movimiento", atizan desde el núcleo.

Al otro lado, las acusaciones son bien parecidas. Critican que su líder esté demasiado cerca de Lambán y piense más en sí mismo que en este partido que agoniza. Cualquier día de estos se nos va Cs, implosión mediante, tras esta batalla en la que, aseguran, solo quedará uno en pie. Más bien parece que caerán todos.