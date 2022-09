El bosque de los zaragozanos no da respuesta a las olas de calor

Estamos sufriendo el verano más caluroso y con temperaturas más altas desde que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comenzó a registrar estos datos en 1961, un hecho que la comunidad científica nos apercibía desde hace ya más de 30 años .

Estas olas de calor están repercutiendo, entre otros muchos factores, en la salud de las personas y en el aumento de fallecimientos. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, España atraviesa uno de los veranos más mortíferos de los últimos años con casi 3.800 muertes entre julio y agosto y el peor desde que este Instituto tiene registros.

Hace unos días, en ciertos medios de comunicación, se daba a conocer un estudio realizado en Madrid según el cual se había comprobado como en en un mismo lugar urbano, la diferencia de calentamiento del suelo es de 34,3ºC según lo midamos bajo la copa de los arboles o con el sol pegando directamente sobre el suelo de cemento. Estos datos no se han tenido en las ultimas remodelaciones de la ciudad.

El pavimento se convierte en una estufa en nuestras ciudades.

Frente a esta situación, cada vez hay más voces que plantean la necesidad de disminuir el espacio dedicado al coche y al asfalto y desarrollar grandes parterres de vegetación en paseos o aceras de calles, unir los alcorques de diferentes arboles con pasillos de tierra que mejoren el drenaje del suelo y permitan que crezca la vegetación espontanea e incorporar cursos de agua, fuentes y espacios para refrescarse sería otra propuesta importante en el espacio urbano.

Nuestras calles y plazas

En Zaragoza es urgente reconvertir el urbanismo que durante muchos años priorizó el cemento en plazas y parques, un modelo que constituye una trampa de calor ya que absorben la radiación solar por el día y la irradian por la noche, como estamos sufriendo este verano.

Ahora toca caminar en sentido contrario e incorporar a nuestras calles y plazas espacios de sombra y de agua que ayuden a soportar mejor los efectos de las olas de calor provocadas por el cambio climático. Sin embargo, se sigue con el criterio de que un árbol que de sombra provocará problemas en las aceras y de ahí la moda de los arboles ornamentales y pequeños. Se ignora que un árbol frondoso genera humedad en el ambiente a través de la transpiración y para ello necesita espacio para desarrollar sus raíces, por lo tanto habrá que dar más espacio al árbol para que pueda cumplir sus funciones y no al revés.

El Ayuntamiento de Zaragoza conoce la teoría, tal como plantea en sus declaraciones, pero sin embargo su práctica lo contradice. En marzo de esta año la Consejera Chueca afirmaba “que la filosofía de su Gobierno era que los parques, las plazas ajardinadas o los parterres no deberían ser objeto de una jardinería meramente estética, sino que se iba a profundizar en objetivos de mejora de la salud de la ciudadanía, los beneficios para el propio ecosistema así como permitir un mantenimiento más sostenible.

Sin embargo hemos visto como estas declaraciones se traducen en la practica: reparto a los establecimientos de cajas con flores de plástico para embellecer el centro, plazas duras como la de Santa Engracia donde la falta de sombreado no invita a quedarse o Plaza Salamero en la que se perdió la oportunidad de eliminar uno de los dos parking existentes y convertirla en un espacio arbolado en el marco de un entorno densamente poblado y sin vegetación. Incluso en la Calle Morería, contigua a la Plaza, han incumplido la promesa de mantener el arbolado, convertida en un ramal de entrada al parking.

Recientemente se han realizado obras en la calle Ricla y se ha eliminado el arbolado que existía desde hacia más de 40 años y que contrariamente a lo que se manifiesta no provocaba ningún daño en las aceras. En la remodelada Calle Predicadores es cierto que se han plantado algunos arboles pero además de insuficientes ( de los 27 plantados ya hay seis muertos), son de especies ornamentales que no proporcionarán la sombra necesaria para mitigar temperaturas. Lamentablemente en otros casos como la calle Latassa, Sixto Celorrio y calle Cuarte, siguen el mismo modelo. La prolongación de la calle Tenor Fleta se ha convertido en una autovía en el corazón del barrio de San José sin nada de arbolado y en la calle peatonal de Delicias, en lugar de plantar arboles, se han colocado unos parasoles que no cumplen su función. Y todo ello con unos presupuestos altísimos.

Bosque de los zaragozanos en la ciudad

Azcón presume que el Bosque de los Zaragozanos es el proyecto ambiental más importante de la historia de Zaragoza, que ello va a contribuir a la mitigación de gases efecto invernadero pero analicemos algunas de las actuaciones realizadas en la ciudad hasta la fecha. El proyecto Campos del Canal se anunció como ejemplar y para ello se roturaron con maquinaria pesada 42 hectáreas, eliminando toda la vegetación existente que cumplía una función de creación de suelo y de fijación de carbono, rechazando la propuesta de grupos ecologistas y expertos que planteaban la opción de plantar arbolado respetando la vegetación existente. ¿Se va a calcular el balance global de emisiones resultado de este proyecto? La improvisación y la falta de transparencia han sido la tónica de esta actuación. A fecha de hoy no se conoce si se va a recuperar la acequia de La Almotilla que constituía una demanda ciudadana y que serviría para regar este espacio.

Por otro lado tenemos el Jardín Japones cuya plantación se realizó en febrero en el barrio de la Paz, un conjunto de arboles y arbustos amontonados, muchos de ellos ya muertos y retirados, con un vallado de madera colocado recientemente, costoso e innecesario.

En este momento, como los grupos ecologistas hemos planteado desde el principio, seria importante que la línea de trabajo del Bosque de los Zaragozanos de prioridad a aumentar el número de arboles en todos los barrios de la ciudad y con especies que proporcionen sombra, y adaptadas a la aridez de nuestro clima, disminuir cemento en plazas, parques y calles, aumentar fuentes y espacios de agua y mantener y mejorar los bosques del termino municipal: los sotos de ribera, pinares de Venecia y bosques mediterráneos. Es urgente revegetar ya los espacios de la Estación del Norte, antigua Cárcel de Torrero y terminar el corredor verde Oliver – Valdefierro, uniéndolo con el Ebro.

Afrontar las olas de calor que vamos a sufrir, además del arbolado urbano comentado, requiere afrontar de forma urgente la creación de refugios climáticos y el apoyo a la rehabilitación decidida de las viviendas de nuestros barrios.