Juan Carlos Fandos, nuevo líder de CCOO en Opel: «Nuestro caballo de batalla en el convenio van a ser los jóvenes»

Juan Carlos Fandos (Zaragoza, 1963) cumplirá el próximo mes de febrero 40 años como trabajador en la fábrica automovilística de Stellantis (antes PSA-Opel) en Figueruelas, en la que entró con apenas 19 primaveras. Por ser de los más jóvenes, formó parte de la mesa de votación en las primeras elecciones sindicales que se celebraron en la planta. Con el tiempo dio el salto a ese mundo en las filas de CCOO y desde 2013 era secretario del comité de empresa. Está casado y tiene dos hijos y tres nietas. Recientemente ha sido elegido como nuevo líder de la central en la planta en sustitución de Chema Fernando, que se ha prejubilado, un sindicato referente en la factoría, donde cuenta con alrededor de mil afiliados.

Lleva toda una vida en la empresa. ¿Qué balance hace de todos estos años?

He vivido épocas buenas y malas. Lo peor fue el intento de compra de Magna, que afortunadamente se fue al garete porque hubiera sido letal para la planta. Los diez últimos años de Opel en manos de General Motors (GM), dando siempre pérdidas, también fueron complicados. Luego entró el grupo PSA, que vino con ganas de darnos la vuelta para intentar dar beneficios. Pasamos unos momentos bastante duros con ellos pero no lograron todos los recortes que pretendían meternos.

¿En qué momento se encuentra la fábrica zaragozana de coches?

En un momento complicado y crucial. Sabemos que con el Opel Corsa no vamos a tener ningún problema, pero deberíamos estar hablando ya de la renovación de los modelos de la línea uno –Crossland X y Aircross– sobre los que no se sabe nada. Estamos preocupados porque si no se asientan modelos se perderá empleo en la planta. Sí que es verdad que con el taller de baterías se ha generado bastante trabajo y también en la nave de prensas, que ahora abastece a otras plantas del grupo. Y seguimos con la incertidumbre de los microchips, que hace que la plantilla no sepa de un día para otro cuando va a trabajar.

"Figueruelas tiene futuro. Si no, no se harían esas inversiones. Pero también hay mucha preocupación por lo que vaya a ocurrir con la línea uno"

A pesar de las turbulencias, el grupo está haciendo también fuertes inversiones en la factoría.

La sensación que nos da es que Figueruelas tiene futuro. Si no, no se harían esas inversiones. Pero también hay mucha preocupación por lo que vaya a ocurrir con la línea uno: si va a desmantelarse o seguirá pero con poca producción... La tendencia en el sector es hacia fábricas más pequeñas.

¿Cuándo se anunciarán los nuevos modelos?

Oficialmente no han comunicado nada. Los rumores hacen prever que viene un par de modelos eléctricos, los que tanto se ha hablado –Peugeot 208 y Lancia Ypsilonel–, pero no tenemos la confirmación ni qué volúmenes de producción vendrán.

¿Cómo afronta CCOO las próximas elecciones sindicales?

Serán la última semana de octubre y las afrontamos con preocupación porque no nos hemos levantado del batacazo que nos dieron hace cuatro años, cuando pasamos a ser la tercer fuerza –tras UGT y CGT–. Nos dieron un varapalo en las urnas pero hemos mantenido la afiliación y eso es duro porque hemos tenido que trabajar con menos delegados para la misma gente. Con pocos peones para moverte por la planta. Estamos haciendo un trabajo de renovación de la sección sindical con gente joven, que ya son ya la mayoría de la plantilla. Presentaremos una lista muy renovada y dentro de dos años celebraremos una confederación sindical para que los jóvenes tomen el testigo.

¿Con qué ánimo asume el liderazgo del sindicato?

Con mucho ánimo y con ganas de hacer las cosas bien. He estado con Chema (Fernando) codo con codo y vamos a seguir la misma política sindical, pero tratando de atraer más a los jóvenes, que no nos entienden. Y en parte esw comprensible porque tiene un contrato muy malo.

En enero se abrirá la negociación del nuevo convenio, ¿cuáles serán sus prioridades?

Precisamente los jóvenes van a ser nuestro caballo de batalla, aunque decir esto sea dar pistas a la empresa. Hay que mejorar sus condiciones y salarios. Están injustamente tratados, con una carrera profesional muy larga para lograr la categoría especialista que somos todos. Pero sabemos que va ser una negociación dura como la última vez. Tememos que la empresa vuelva con las rebajas, pero de una empresa con beneficios solo se puede salir un buen convenio.

¿Por qué habría que votar a CCOO?

Si Comisiones Obreras no existiera habría que inventarla. Jugamos un peso muy fuerte en el comité para las pocas armas que nos dieron en las ultimas elecciones. La gente sabe todo el trabajo que hacemos con seis delegados. Serían las cosas diferentes si no estuviéramos. Somos un contrapeso entre UGT y los que se dedican solo a denunciarlo todo.

¿También tendrán que se negociarán nuevas prejubilaciones?

Todos los años hemos hecho un plan incentivado para rejuvenecer la plantilla. No sabemos cómo será porque desaparece el contrato relevo de la industria. Veremos si habrá un programa de bajas incentivadas.

¿Con el salto al coche eléctrico se perderá empleo?

No cabe duda. No solo aquí, sino en todo el sector. La transformación del motor térmico al eléctrico requiere menos mano de obra. El mundo de la movilidad está cambiando. Perder plantilla no tiene significar que vayamos a tener despidos traumáticos.