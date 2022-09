Lambán propondrá pactos clave en el próximo pleno de las Cortes

A ocho meses de las elecciones y metidos en una precampaña que se antoja tan despiadada como agotadora, no parece el mejor momento para que Aragón saque a relucir músculo y habilidad en terreno de grandes pactos. Sin embargo, Javier Lambán ha anunciado este lunes que la próxima semana comparecerá en el pleno de las Cortes de Aragón para proponer consensos que ayuden a Aragón a atravesar en mejores condiciones el desierto de la crisis que se adivina. El presidente no ha especificado las líneas básicas de los acuerdos que propondrá, pero estos se ceñirán a diversas áreas económicas, fiscales o sanitarias.

La idea expresada por el jefe del Ejecutivo es proponer a los grupos políticos que entre todos establezcan una metodología y un calendario de reuniones que culminen con la consecución de determinados pactos en cuestiones clave para el futuro de la comunidad.

Lambán reconoció que no es "el mejor momento para hablar de pacto y diálogo" por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, que serán en mayo de 2023, aunque fue su principal rival político, Jorge Azcón, el que abrió este melón el pasado fin de semana. "Cuando el Partido Popular hace propuesta de pactos juega siempre de farol, ni los quiere ni cree en ellos", dijo el presidente en El Frago, en respuesta a las declaraciones de líder de los conservadores en la comunidad.

"Yo he dicho alguna vez que los políticos en campaña electoral corremos el riesgo de entrar en celo y ya se sabe que en ese tipo de circunstancias la cabeza cede su protagonismo a otro tipo de pulsiones del organismo", admitió Lambán, quien, no obstante, no se resigna a que los próximos meses "sirvan para avanzar en acuerdos y avenencias entre todos".

Aunque no se haga "con luz y taquígrafos", Lambán aseguró que habla en ocasiones con los líderes del resto de grupos políticos, porque eso forma parte de la política y de su trabajo.

"Yo sí quiero pactos", aclaró el jefe del Ejecutivo autonómico, añadiendo que Aragón se debe construir entre todos, entendido como un proyecto común. "Desde que estoy al frente del Gobierno de la comunidad he estado permanentemente buscando acuerdos con los agentes sociales y fuerzas políticas. Hemos alcanzado muchos que, en mi opinión, han sido buenos".

El presidente aseguró que en el PP "las ocurrencias son repetitivas y carentes de imaginación", respondiendo así a las críticas del diputado conservador Fernando Ledesma, quien ha lamentado que los Gobiernos socialistas de España y Aragón no hayan puesto en marcha todavía las ayudas para las empresas que se instalen en zonas despobladas de la provincia de Teruel y las comarcas limítrofes, autorizadas por la UE meses atrás.