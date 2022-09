Las oenegés implantadas en Aragón adaptan sus proyectos a la reducción de las ayudas

Las organizaciones no gubernamentales (oenegés) con base en Aragón han experimentado, aunque no de forma generalizada, una disminución de ingresos financieros, públicos y privados, como consecuencia de la incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania y, de forma más general, de la recesión económica desatada a raíz de la pandemia de coronavirus.

«Es cierto que, en el caso de las administraciones la parte dedicada a ayudas al desarrollo son ahora más bajas y también que las exigencias son mayores», señala Paola Mercado, técnico de Africagua, una entidad aragonesa que desarrolla proyectos en el continente africano poniendo en contacto las comunidades migrantes con sus lugares de origen.

Sin embargo, destaca, ese descenso de los recursos obtenidos del exterior no les está impidiendo llevar a cabo sus proyectos. Los planes no se interrumpen, lo que se hace es reducir tanto su coste como el tiempo de duración, es decir, «se hacen más pequeños», explica Mercado.

Ese es el criterio que aplica su oenegé con el fin de reducir el impacto que está teniendo la mayor dificultad para conseguir subvenciones. Además, la técnico de Africagua hace referencia a la «resiliencia de la población migrante» y a su capacidad de adaptación,

«Digamos que el impacto de la nueva situación económica se nota, pero no en la misma media que en las entidades grandes que desarrollan proyectos de mayor envergadura», manifiesta.

Socios a la baja

Cáritas Diocesana de Zaragoza también se ha visto afectada por esta reducción de ingresos. «Es cierto que en los dos o tres últimos años hemos experimentado un descenso del número de socios, algunos de ellos, gente mayor, han fallecido y sus hijos no han seguido el camino de sus padres», apunta Carlos Gómez Bahíllo, responsable de la entidad.

Desde su ángulo, la situación general de España también ha podido influir en que los donantes se hayan retraído, hasta el punto de que «ha caído de forma significativa» el montante de las aportaciones». «Está claro que existe un miedo al futuro, eso es una realidad después de la pandemia», asegura Bahíllo, que se refiere tanto a las familias que han visto aumentar sus gastos como a los ciudadanos sin problemas económicos que, no obstante, temen lo que depare el porvenir.

Grado de implicación de las instituciones aragonesas, según la FAS La Diputación Provincial de Zaragoza es la única administración aragonesa que destina el 0,7% de su presupuesto a la solidaridad internacional. El Gobierno de Aragón ha destinado en 2022 el mismo importe destinado al Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos que en 2021: 6.204.698 de euros. El Ayuntamiento de Zaragoza ha recortado en 2022 en casi 415.000 euros los fondos para solidaridad internacional. Un recorte que se suma a los que ya perpetraron en 2020 y 2021. En tan sólo tres años han disminuido los fondos a casi la mitad, recortando más de 1.700.000 euros. En 2022 el consistorio de la capital de Aragón destina los fondos para cooperación al desarrollo más bajos de los últimos 18 años, con un total de 1.980.000 euros. El Ayuntamiento de Huesca ha congelado en 2022 los fondos, tras un recorte del 52% en 2021. Destina en 2022, una partida de 87.100 euros a proyectos de cooperación al desarrollo y educación para la ciudadanía global.



Este estado de cosas conduce a Cáritas Diocesana a extremar la racionalización en el uso de los recursos con los que cuenta, con el fin de seguir prestando ayuda a las personas que lo necesitan.

Y además Gómez Bahíllo ha notado que, si bien las subvenciones públicas no han disminuido, la Administración, por otro lado, está intentando llegar a una racionalización de las cantidades consagradas a ayudas a los desfavorecidos. Y al mismo tiempo ha ido retrasando el momento de entrega de los recursos económicos, una estrategia que pone en peligro la existencia de las oenegés menos asentadas. «La administración está aplazando al máximo los plazos para cumplir los compromisos que tiene contraídos», señala. «Si antes pagaba a dos meses, por ejemplo, ahora lo hace a seis».

En el caso de Cáritas Zaragoza, la subvención pública representa en torno al 17% o al 18%, bien sea de la DGA o del ayuntamiento. Por eso ha acusado el descenso de los donativos de particulares, tanto en cantidad como en número.

Menos proyectos y menos ambiciosos

Por eso cobran gran importancia los legados y herencias que periódicamente recibe Cáritas y que administra para llevar a cabo su obra de asistencias a las familias más desfavorecidas, en aspectos clave como la vivienda, en torno a un millón de euros en alquileres y realquileres.

El problema, añade Gómez Bahíllo, es que el perfil de la persona que dona su fortuna, grande o pequeña, para obras de solidaridad, es menos abundante a medida que pasa el tiempo y una generación sucede a la de sus mayores.

Para la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), que agrupa y coordina a más de medio centenar de oenegés, la crisis que se cierne sobre las organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo «no es económica sino política». Así lo declara Ceren Gergeroglu, su responsable, que destaca que la recesión ya se dejó notar a partir de 2008.

En cualquier caso, la disminución de fondos procedentes de las instituciones, informa, se ha traducido en que ahora «hay en marcha un menor número de proyectos» y en que se limita el alcance de los mismos. «El número de beneficiarios es menor, se hacen menos colegios», dice gráficamente para ilustrar su opinión.

La responsable de FAS indica que su entidad (y las que representa) está muy afectada por los recortes que ha realizado el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de ayuda al desarrollo y que, por ejemplo, ha puesto en peligro un proyecto llevado a cabo en la ciudad de León, en Nicaragua. Su aportación se sitúa en un 0,2% del presupuesto de la institución, al igual que en la DGA.

«Esos recortes se dejan sentir especialmente desde el año 2019», dice Gergeroglu. El Gobierno de Aragón, aunque contribuye en mayor medida, continúa, «está lejos de alcanzar el 0,7% del presupuesto, como marca la legislación actual en España, que establece que ese es el porcentaje del PIB que se compromete a aportar, si bien se precisa que con la vista puesta en el horizonte de 2030.

En el avance hacia esa meta «se van dando pasos muy pequeños», sostiene la responsable de FAS, que apunta que no se han producido recortes en la actividad debido al crecimiento del presupuesto global.

En cambio, Ceren Gergeroglu subraya que la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) «ha mantenido su compromiso» hacia las entidades de cooperación e incluso lo ha sobrepasado.

Acnur sigue adelante

Lo que está pasando, desde su punto de vista, es más bien una crisis política que no está afectando a los ingresos porque estos están ligados a las subvenciones oficiales y, a través d e estas, a los presupuestos.

La crisis en las donaciones, por otro lado, no afecta a todas las oenegés por igual. En el caso de Acnur España, la marcha de la entidad es buena en la actualidad, según sus responsables.

«Nuestro crecimiento en los últimos años, a pesar de las diferentes crisis, ha sido muy importante, tanto en fondos públicos como en privados», afirma Amaia Celorrio, responsable de comunicación de la organización especializada en refugiados en todo el mundo.

En este sentido informa de que estas crisis sucesivas, desde la pandemia a la guerra de Ucrania, les han afectado «menos» gracias a la diversidad de vías de captación

Además, un dato que invita al optimismo social es que «la sociedad española es actualmente el sexto donante mundial de Acnur, lo que indica la enorme sensibilidad que nuestra sociedad tiene hacia las personas refugiadas y desplazadas».

Gafas para África

A veces, la solidaridad es una empresa individual. Así sucede con el aragonés Antonio Maestro, que ayuda a África mediante el envío de gafas y otros objetos que, en el continente africano, son de primera necesidad, como pañales y comida. Su experiencia refleja bien la situación.

"De un tiempo a una parte he notado una especie de apatía o indiferencia en algunos de los ayuntamientos aragoneses a los que acudo a pedir ayuda, y eso que yo solo pido que emitan bandos contando que voy en busca de gafas y que me permitan usar el centro de salud para reunir allí el material que me donan", explica. Maestro dice que eso se produce en determinadas instancias oficiales, pero no en todas, dado que algunos consistorios se vuelcan.

"He comprobado que el afán por donar debe mucho a los medios de comunicación", comenta. "Si en las televisiones, internet y los diarios se habla mucho de un país con problemas, es más fácil que se genere una ola de solidaridad", asegura.