Aragón descarta la recesión y se aferra a sus fortalezas para seguir creciendo

El ilustre pensador oscense Lucas Mallada escribió hace 130 años que España se dividía «entre los pesimistas milenaristas y los optimistas acérrimos». Así lo recordó este martes Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, al valorar en una jornada en Zaragoza los mensajes catastrofistas que proliferan sobre el devenir económico en los próximos meses. «Creo que esto hay que tomárselo con tranquilidad. Ni estamos al borde de la caída ni hemos salido totalmente de la crisis del covid», aseguró. En mismo acto, la consejera aragonesa de Economía, Marta Gastón, hizo un llamamiento a la calma a pesar de la incertidumbre global y descartó que la comunidad autónoma vaya a entrar en recesión.

"A fecha de hoy, con todo los datos que tenemos y seguimiento casi diario de los indicadores macroeconómicos, la recesión es algo que en ningún caso se está contemplando", afirmó la consejera, quien quiso lanzar un "mensaje de confianza y tranquilidad" pese a las turbulencias económicas, unas tesis que viene respaldadas, dijo, por "datos" y "hechos".

Estas reflexiones fueron realizadas con motivo de la presentación del informe anual del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), que tuvo lugar en una jornada celebrada en el Palacio de la Aljafería. La sesión incluyó una conferencia sobre “La coyuntura socioeconómica: posibles respuestas” a cargo de Santos Ruesga y una mesa redonda titulada “Diálogo social y pactos ante la crisis” en la que participaron los máximos responsables en la comunidad de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.

Las previsiones de la DGA no contemplan una recesión económica, lo que técnicamente se conocer como dos trimestres consecutivos de decrecimiento del producto interior bruto (PIB), salvo que surja "una hecatombe que no prevemos en estos momentos", precisó Gastón. En concreto, el Ejecutivo autonómico pronostica un crecimiento del 4,3% para este año.

Para el economista Santos Ruesga, "las cosas no iban mal" para la economía española a principios de año, "pero la guerra y algunas de las propias consecuencias de la pandemia se han dejado notar, particularmente en términos de inflación y expectativa". "Parece que lo que peor de la explosión de precios ha podido pasar y vamos a entrar en una fase de crecimiento más lento pero no necesariamente vamos a caer al abismo. Si detrás del abismo esta el mar y nadamos, no pasa nada", explicó.

A su juicio, la escalada inflacionista se está "empezando a frenar". No digo que vayan a caer los precios de hoy para mañana, depende de la guerra, de la situación de China, de las expectativas que se generen los propios consumidores y productores", precisó, al tiempo que señaló que en Estados Unidos también se aprecia un frenazo en la tasa de inflación.

Ante los análisis alarmistas sobre el futuro económico que se alientan desde ciertos sectores, Ruesga apeló a que el "discurso político" tanto del Gobierno como de la oposición "sea más moderado" porque "el catastrofismo influye en las expectativas". En este sentido, recordó al economista británico John Maynard Keynes y su teoría de promesas autocumplidas: "si creemos que vamos a caer en el abismo, probablemente caigamos". Y la inflación es precisamente, subrayó, un "fenómeno económico donde las expectativas juegan un papel fundamental".

También se mostró crítico con las medidas adoptadas para combatir la inflación por la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo, organismo a los pidió más cautela. Desde su punto de vista, la política monetaria se tiene que "acompasar la política fiscal y no pasarse de frenada". "Aparentemente solo les preocupa la inflación, deberían desarrollar algún otro tipo de instrumento que no sea solo la contención del crédito y de subida de los tipos de interés", afirmó.

Sobre la situación de Aragón, Santos Ruesgo quitó hierro al hecho de que sea una de las comunidades autónomas con mayores alzas de la inflación, ya que eso cree se debe probablemente a que "es un economía más potente que la media española". Según su razonamiento, la actual coyuntura penaliza a la industria por más intensiva en energía y este sector tiene un mayor peso en este territorio que en el conjunto del Estado. Esa especialización, sin embargo, es favorable porque propiciará que "la recuperación puede ser más rápida" y la capacidad de aumentar la productividad sea mayor.