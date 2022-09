Juicio por trata de seres humanos: "Me golpeaban para obligarme a ejercer la prostitución"

"Me golpeaban para obligarme a ejercer la prostitución". Así ha declarado este martes en la Audiencia de Zaragoza una testigo protegida que ha intervenido en el juicio que se sigue contra 13 personas de nacionalidad nigeriana por, supuestamente, dedicarse al tráfico de seres humanos y a la explotación sexual.

"Me controlaban y me golpeaban constantemente, me daban puñetazos por todo el cuerpo", ha asegurado la testigo, que ha declarado oculta tras una mampara. Esta misma persona ha señalado que una de las acusadas, N. O., era la persona que se encargaba de vigilarla y la que, recién llegada de su país, le dijo que "tenía que hacer la calle".

La testigo fue captada en su país. Le dijeron que le pagarían el billete del avión, pero no le dijeron que, una vez en España, tendría que ejercer la prostitución, manifestó. "Cuando llegué a Europa en 2016 no sabía que me dedicaría a hacer la calle", ha manifestado.

Amenazas contra la familia en Nigeria

Sus supuestos explotadores se enfrentan a penas que oscilan entre los tres y los 26 años de cárcel, en función de su grado de implicación. Todos ellos declararon ayer que no explotaban a mujeres nigerianas ni las traían a España bajo falsas promesas de tener un trabajo para ganarse la vida.

Nada más llegar a España, sin embargo, se les comunicaba que habían contraído una deuda que podía ascender a los 25.000 o 30.000 euros, como ha asegurado que le sucedió la testigo protegida, una de las cinco que han declarado en la segunda sesión de la vista oral, así como tres asistentas sociales.

"Me dijeron que tenía que pagarles 25.000 euros y para ello tenía que hacer la calle con el fin de devolver la deuda", ha declarado. Su zona se situaba en el entorno de la plaza de Roma. Además, ha dicho que también la amenazaron con ir a por su familia en Nigeria si ella se negaba a buscar clientes por la calle.