El Servet tendrá una nueva unidad de reproducción asistida a principios de 2023

El hospital Miguel Servet de Zaragoza contará con una nueva unidad de reproducción asistida a principios de 2023. Es es el plazo que se maneja porque los trabajos, que van a comenzar esta misma semana, tienen una duración prevista de cuatro meses.

La licitación del proyecto se hizo a principios de este año, tal y como contó EL PERIÓDICO, y este verano se han adjudicado las obras a una UTE formada por tres empresas: Rubio Morte-Orbe-Incliza. La nueva unidad, muy demandada por los profesionales, se hace necesaria porque, según ha explicado este martes la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, la actual se ha quedado "pequeña y obsoleta" para la práctica de esta actividad.

En estos momentos se hacen unos 500 ciclos de reproducción anuales, pero la nueva instalación permitirá incrementar las capacidades técnicas y los equipamientos del Servet, de tal modo que "podrá hacer más ciclos", ha asegurado Sergio Castán, jefe de Obstetricia del Materno-Infantil. "Se va a ofrecer un mayor confort a las pacientes y a los profesionales", ha remarcado Repollés.

El coste de la obra asciende a 1,4 millones de euros y la unidad contará con laboratorio, una sala blanca, sala de despertar, vestuario de pacientes y profesionales, salas de extracciones y zonas de apoyo. Se va a actuar en un espacio de 405 metros cuadrados que actualmente estaba sin uso asistencial.

Este Servet es el único centro público autorizado en Aragón para realizar fecundaciones in vitro. Mientras se llevan a cabo las obras, que tendrán lugar en la planta baja del hospital Infantil, la actual unidad de reproducción situada en la planta 1 seguirá con su actividad, de tal modo que no habrá que suspender o reprogramar ninguna actividad. "No habrá muchas complicaciones", ha dicho la consejera.

Por otro lado, Castán ha matizado que este proyecto era "una prioridad" y ha indicado que la lista de espera actual es de más de un año para entrar en el proceso. "Una vez que están en el registro la espera no mes mucha, pero para acceder a él si tenemos demora. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, por eso tener una nueva unidad nos permitirá asumir más demanda y subir el número de ciclos de forma marcada", ha dicho el jefe de Obstetricia. "El objetivo europeo es que en 2050 haya 10 veces más de técnicas de reproducción asistida", ha apuntado.

Licitado el segundo PET-TAC de Aragón

Por otro lado, este martes se ha licitado el proyecto y las obras para la instalación del segundo PET-TAC de Aragón, un equipo para la atención oncológica que estará instalado el próximo año en el hospital Miguel Servet.

Su presupuesto de licitación es de un millón de euros y la empresa adjudicataria (aún se está en fase de presentación de ofertas) tendrá tres meses para su realización, con el objetivo de que el nuevo aparato esté instalado en 2023.

Las especialidades médicas que en la actualidad solicitan y se benefician más de las exploraciones que realiza este aparto son Oncología médica, Oncopediatría, Oncología radioterápica, Neurología y todas las especialidades médicas y quirúrgicas que diagnostican los diferentes procesos oncológicos, aunque cualquier especialidad puede en un momento determinado solicitar un PET-TC.

El primer PET-TAC de Aragón se instaló en 2019 en el Clínico y su funcionamiento está integrado en la Unidad Clínica Multihospitalaria de Medicina Nuclear de Aragón.