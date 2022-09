¿Qué supone para Sphere España la inauguración de sus nuevas instalaciones en Pedrola?

Un salto cualitativo y cuantitativo, ya que en Utebo era imposible crecer, solo lo hacíamos por sustitución de maquinaria más antigua, pero no había un crecimiento directo. En Pedrola tenemos una mejor gestión y organización dado que los espacios son mucho más amplios y con posibilidad de más crecimiento.

¿Qué ventajas e importancia tiene Aragón para la compañía?

Aragón para nosotros no ofrece ninguna ventaja relevante, ya que nuestra inversión no se ha tenido en cuenta como nueva empresa que se instala en nuestra región, solo como una empresa que dentro de todas las dificultades que hemos tenido y tenemos, que no son pocas, hemos querido seguir creciendo en nuestra tierra.

De empresa familiar a referente del sector a nivel europeo. ¿Cómo ha sido la inversión y el crecimiento en los últimos años?

La inversión a fecha de hoy supera los 32 millones de euros, y somos referente europeo en nuestro sector de actividad porque nadie en Europa supera ni iguala nuestro proyecto. Además, hace años que no se ve una inversión de este calibre en nuestro sector de actividad de embalaje doméstico. Sobre nuestro crecimiento en estos últimos años ha sido constante y continuado al nivel que podíamos por los pocos espacios que teníamos en Utebo. Hemos construido la planta en plena pandemia y sufrido la falta de materias primas, aumentos del 300% en los precios de materias primas, problemas logísticos, costes energéticos que superan un +500% el coste que pagábamos en 2020 y seguimos con parte de estos gravísimos problemas.

Sphere está comprometida con el medio ambiente y es pionera en la investigación y desarrollo de productos biodegradables. ¿Cuáles son sus líneas estratégicas?

En primer lugar potenciamos la reutilización de las bolsas, las fabricamos según norma UNE 53930 con dos rangos de utilización de material reciclado postconsumo, uno es del 50 al 70% y otro más exigente por encima del 70%. Nosotros trabajamos y potenciamos este segundo rango más exigente en la utilización de materiales reciclados. Por otro lado, hemos sido pioneros en la promoción de las bolsas biodegradables compostables sobre norma europea EN 13432 tanto directamente desde Sphere España como desde nuestra asociación (Asobiocom, Asociación Española de Plásticos Biodegradables Compostables) de la que soy presidente desde su creación. Nuestra política es y ha sido siempre desarrollar productos según su vida útil y con la mayor eficiencia medioambiental posible.

Sphere recibió el Premio Empresa de Aragón 2022 a la Sostenibilidad Empresarial. ¿Que otros hitos destaca en sus 60 años de historia?

Fue un grandísimo orgullo para mí y mis colaboradores recibir este importantísimo premio en el 40 aniversario de la CEOE de manos del rey Felipe VI el pasado 7 de junio. A nivel mediático, no hemos sido una empresa que se ha proliferado mucho. Creo que hemos sido los grandes desconocidos en Aragón ya que nuestro nivel de empresa se asemeja mucho a otras grandes empresas que están más en los medios, pero esto ha cambiado desde hace unos tres-cuatro años y más ahora con este enorme proyecto de 140.000 metros cuadrados de terreno y ejecutados 93.000 en una primera fase. Podemos decir y afirmar que somos la empresa de nuestro sector mejor equipada y preparada para poder superar los retos que tenemos enfrente, que no son nada positivos. Sabemos que lo vamos a pasar mal como todos, pero nos mantendremos a flote, porque va a haber muchas empresas que no llegarán a puerto.

¿Cuáles son los principales proyectos de futuro de la compañía?

Nuestro proyecto estrella y prácticamente único será la construcción de una planta fotovoltaica sobre un terreno de unos 35.000 metros cuadrados que nos dará una potencia aproximada de 4.500 Kwp. Con este proyecto cerraremos la previsión que teníamos para 2022-2023-2024, ya que hemos adelantado inversiones que teníamos previstas para estos dos próximos años.