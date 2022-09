Alberto Cubero se sienta en el banquillo por una denuncia de Vox y niega el delito de odio

El concejal de Zaragoza en Común (ZeC), Alberto Cubero, se ha sentado por vez primera en el banquillo para declarar esta mañana en el juicio que se sigue contra él por un presunto delito de odio tras una denuncia de Vox. Cubero ha afirmado que "no tenía ánimo de incitar a la violencia" contra Vox cuando dijo en una comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza en abril de 2021 en referencia a la formación de Abascal: "Ojalá os pase en toda España lo que os pasó en Vallecas".

No obstante, el concejal de Vox en el consistorio zaragozano, Julio Calvo, ha dicho que Cubero "sí instigó a la violencia" contra su partido cuando tuiteó posteriormente esas declaraciones en las redes sociales, que registraron "más de mil visualizaciones". La fiscal, que pide dos años y medio de prisión para Cubero, ha mantenido que la concentración de Vallecas a la que hizo referencia el concejal de ZeC "no fue pacífica' y que se tiraron piedras y se exhibieron palos en contra de un mitin de Vox que estaba autorizado. Pero Cubero ha replicado que lo ocurrido en Vallecas en aquellas fechas, abril 2021, 'no fue un acto volento'.

Para conocer los hechos hay que remontarse a hace más de un año. Vox había realizado una intervención en la comisión de Hacienda sobre la necesidad de bonificar más la plusvalía. Y Alberto Cubero tomó la palabra al llegar su turno y replicó al concejal Julio Calvo, de Vox, que «en política fiscal y en política económica se les cae la careta y luego les pasa lo que les pasa, que van a Vallecas y los reciben como los reciben».

«Ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España», añadió, Cubero. Esta alusión hacía referencia a que días antes se había producido una «movilización social masiva» en el barrio madrileño en contra de la formación de Santiago Abascal durante un acto político.

El juicio sigue en curso y la redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.