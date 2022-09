Aragón y Valencia reclaman compromiso para impulsar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El sector empresarial y político de las comunidades autónomas de Aragón y la Comunidad Valenciana ha vuelto a reclamar con una voz unánime un impulso decidido para el Corredor Cantábrico Mediterráneo. Con cifras, ambas patronales han demostrado cómo las últimas inversiones han servido para multiplicar el transporte de trenes de mercancías en los últimos años y, por eso, reivindican "que se cumplan los plazos previstos" y alzan ya la voz por el desdoblamiento de algún tramo y piden mirar también hacia la conexión con Europa por Canfranc.

El Foro para el impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, organizado conjuntamente por CEOE Aragón y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y celebrado este jueves en la sede de la organización empresarial aragonesa en Zaragoza, pretende llamar la atención sobre el "potencial" de este corredor, que acumula años de retrasos y décadas de inversiones mínimas. Todos los actores reunidos han reconocido, no obstante, el "impulso" que ha recibido la conexión ferroviaria en los últimos ejercicios y que ha permitido relanzar el transporte de trenes de mercancías.

Las cifras concretas las ha aportado también la presidenta del Adif, María Luisa Domínguez, que aunque no ha atendido a los medios de comunicación presentes en el acto y por lo tanto no ha respondido a sus preguntas, en su discurso ha destacado que "la media de trenes de mercancías semanales ha crecido significativamente, pasando de tres trenes semanales en 2015 a 27 trenes semanales en 2021, con picos de hasta 40 trenes por semana". Un eje "estratégico", ha dicho Domínguez, del que se necesita "seguir cubriendo etapas".

Los líderes empresariales fijan el objetivo de llegar a los 50 trenes semanales "cuanto antes". El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, ha recordado que "el transporte ferroviario de mercancías en España es del 4%" frente a la tasa del 17% de la media europea, y ha recordado el "compromiso" de llegar al 10% para 2030. Para lograr ese compromiso, ha incidido, es clave impulsar el eje Cantábrico-Mediterráneo. "La necesidad y la demanda existen", ha recalcado.

Asimismo, Salvador Navarro, presidente de los empresarios valencianos, ha recordado que el corredor vertebra un territorio "que representa el 20% del PIB de España" y ha denunciado que, hasta las nuevas inversiones en 2015, "prácticamente no se había invertido en esta línea desde 1919". La realidad, ha proseguido, ha dado la razón a los empresarios y a los estudios realizados previamente que definían la posibilidad de alcanzar los 30 trenes semanales e incluso marcaban un objetivo de 85 trayectos semanales.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que Aragón es "el segundo cliente más importante" de la Comunidad Valenciana y el tercer o cuarto proveedor entre todas las comunidades autónomas.

El presidente aragonés ha recordado que en 2015, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo estaba excluido de los grandes corredores europeos y que fue a través de una "acción conjunta" entre el propio Lambán y su homólogo valenciano, Ximo Puig, con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, lo que logró que la UE incluyera también este eje dentro de sus trazados. Una decisión que abrió la puerta a contar "con el 50% de la inversión" procedente de fondos europeos.

Las infraestructuras "no son neutrales"

"Los pocos avances que se van haciendo nos ratifican en que en cuanto a lo que decíamos de que cuando los trenes pudieran transitar por las vías, lo harían", ha subrayado Lambán.

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha calificado la infraestructura como "fundamental", no solo para la Comunidad Valenciana y Aragón, ha dicho, sino para más del 20% de la población de España y del PIB.

"Las infraestructuras no son neutrales. La priorización de las infraestructuras no es neutral, y cuando se hace una, se avanza en el desarrollo económico y social de una región; y cuando no se hace, se ponen trabas a ese crecimiento", ha expresado. El presidente valenciano ha destacado que ha quedado demostrado "cómo con una pequeña inversión se ha conseguido pasar de dos trenes a 42. Por lo tanto, claro que hay una necesidad objetiva", ha recalcado. "Las relaciones económicas existen y la necesidad existe", ha incidido.