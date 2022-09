Cambio de liderazgo en el mundo de la empresa familiar. El director general de CEFA (Celulosa Fabril), Jorge Blanchard, ha relevado a Alfonso Sesé en la presidencia de la asociación aragonesa que engloba a 84 entidades (AEFA), que generaron 58.300 puestos de trabajo y obtuvieron una facturación de 14.690 millones de euros con activos tan representativos como la papelera Saica, Ebroacero, el grupo Carreras, Pikolín o Panishop, entre muchos otros.

Blanchard toma el mando de la organización con la voluntad de seguir una línea continuista con lo ejecutado en los últimos cuatro años. De hecho, ya formaba parte de la junta que lideraba Alfonso Sesé. Y el primer reclamo que ha lanzado consiste en un alivio fiscal para atraer empresas. "Creo que podemos hacer muchas cosas en el ámbito de la formación, de la comunicación y tratar de que Aragón sea una economía más competitiva en términos fiscales", ha apuntado Blanchard a los medios de comunicación antes de tomar posesión en público.

En el evento se han dado cita cerca de 200 personalidades del mundo de la política y la empresa, con la participación del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que han inaugurado y clausurado el acto, respectivamente. A los representantes públicos, Blanchard no ha querido reclamarles medidas concretas: "Pretendo mostrar mi máxima colaboración, tenemos que entender de una vez que la sociedad no es una cuestión de unos contra otros, sino de remar todos juntos". Ha acudido también el presidente del Instituto de Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, el economista jefe de Banco Santander, Juan Cerruti, la consejera Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, o la concejala de Economía, lnnovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte.

Los retos de la formación y la coyuntura global

Alfonso Sesé deja la presidencia de la AEFA tras dos años "diferentes", que no difíciles, por lo que mostró su positividad respecto a la coyuntura económica. Ha incidido Sesé en que debe trabajarse más aún en la formación, bien sea cualificada o no tan cualificada. "Estamos viendo que se ha avanzado pero no lo suficiente", ha apuntado. En el tintero se le ha quedado a la junta saliente publicitar mejor a las empresas familiares, "que la sociedad aragonesa conozca mejor lo que hacemos", ha explicado Sesé, que no se ha resistido a la autocrítica: "Sobre diez, no creo que hayamos pasado del seis".

AEFA ya cuenta con 84 miembros que generan en torno a 58.300 puestos de trabajo y aportan una facturación global de 14.690 millones de euros, lo que supone un 29% del Valor Añadido Bruto aragonés, recuperando los valores previos a la pandemia. De estas compañías, el 42% están lideradas por la segunda generación de la familia y el 30%, por la tercera generación. Del mismo modo, el 52%, cuenta con entre 50 y 250 empleados.

A la llamada al consenso social de Blanchard respondió el presidente aragonés, Javier Lambán, que ha dicho del joven director de CEFA que "va a estar a la altura" y tildó de "pilar fundamental" de la economía aragonesa a la empresa familiar. De hecho, ha hecho Lambán una defensa acérrima de este modelo empresarial: "Cuando alguna de estas empresas, que además son cruciales en sectores estratégicos, reciben ataques infamantes por parte de agentes inducidos por motivos espurios, rechazo esos ataques".

En tal sentido, el presidente aragonés ha señalado que las empresas de AEFA una considerable porción del PIB regional (el 29% del Valor Añadido Bruto) y de empleo que son "un agente indiscutible a la hora de diseñar las políticas y planificar el futuro", añadiendo que "la base fundamental, aquello que hay que cuidar, es la empresa aragonesa".