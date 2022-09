El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, se ha dado esta mañana un paseo por el Mercado Central de Zaragoza para conocer de primera mano las consecuencias de la subida de precios de la cesta de la compra y para tener un encuentro con el gerente del mercado, Fernando Benito, y darle a conocer las medidas propuestas por su partido.

Pérez Calvo cree que en una situación como la actual, en el que "los precios se han disparado y la inflación está desbocada" "no cabe la demagogia" porque las soluciones reales "dependen de los bancos centrales"; pero sí ha señalado que se pueden aplicar medidas como "deflactar el impuesto de la renta de las personas físicas", lo que significa "actualizar tasas e impuestos y revisarlos a la baja", ha dicho, medidas que ya le ha comunicado en varias ocasiones a Javier Lambán, presidente de Aragón. En este sentido, ha señalado que es "un tramo autonómico, por lo que no sería una panacea tremenda, pero algo es algo". Y puso como ejemplo la rebaja del IBI "a la mínima expresión" por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

El líder de Cs es consciente de que "no podemos frenar la subida de precios pero sí aliviar la situación de las familias" para que así "tenga más dinero contante y sonante en el bolsillo" para comprar patatas, carne y otros productos. Con estas medidas, cualquier familia, ya que los precios no bajan "no viva con la asfixia de saber si va a llegar a fin de mes y pueda hacer frente a la cesta de la compra y a la hipoteca".

En cuanto al tope de precios a los productos o las cestas básicas, Pérez Calvo ha insistido en que "la intervención sobre el mercado no da resultados. No existen las soluciones fáciles a problemas difíciles", por eso, ha señalado que "los políticos tenemos que dejarnos los sesos para buscar soluciones para que familias aragonesas puedan llegar a fin de mes de la forma más digna". Además, ha señalado que "lo que produce la intervención de precios es el mercado negro, se activa la economía sumergida, el trapicheo".