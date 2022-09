Seis de cada 10 alumnos siente que el colegio no corrige el acoso escolar

Y un problema añadido es la percepción que tienen del acoso los propios alumnos y alumnas. De hecho, el 61,7% ellos, es decir, seis de cada 10, considera que el centro donde cursan estudios no hace nada por evitar el acoso dentro de las aulas.

Así lo revela el informe sobre acoso escolar La opinión de los estudiantes, elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación Ayuda a Niños/as y Adolescentes en Riesgo (ANAR), recientemente presentado y que hace referencia al pasado curso en toda España.

La desconfianza hacia el sistema, pese a los protocolos de denuncia y las medidas de detección precoz puestas en marcha en los centros de enseñanza, es un pesado lastre que dificulta el descubrimiento de situaciones que pueden derivar en auténticos dramas humanos.

Y la falta de fe en los dispositivos de control se hace extensiva incluso al profesorado, dado que, según el mismo estudio, un 45,4% de los chicos y chicas perciben que el docente no hace nada.

Estos porcentajes no solo afectan al estamento docente, sino que abarcan a los propios compañeros, hasta el punto de que el 46,8% del alumnado considera que el resto de la clase tampoco hace nada cuando se entera de que uno de ellos es objeto de maltrato físico y verbal o ambos.

"La tutora, primero, y la directora, después, nos llamaron el martes para interesarse por la pequeña y decir que estaban a nuestra disposición", explicó el padre de Saray. "La directora me aseguró que había intentando contactarnos antes, pero que no lo había conseguido", añadió.

«Mi hija no encontró apoyo en los profesores», subrayó el progenitor , que aseguró que se trata de una decisión que «no tiene marcha atrás» . Los padres criticaron además que el centro ha tardado en contactarles y que lo ha hecho una vez que los medios de comunicación han informado de la falta de respuesta de los responsables del colegio.

Sucesos como el de Saray, que se recupera en el hospital Miguel Servet tras arrojarse al vacío desde el tercer piso del edificio donde vive en la capital aragonesa, pueden parecer extremos. Pero lo cierto es que uno de cada cuatro estudiantes, exactamente el 24,4%, experimentó el curso pasado que existía acoso escolar en su clase.

Este tanto por ciento se sitúa por encima del que se registró en 2020 (un 15,2%), si bien sigue por debajo del de 2019, antes de la epidemia de coronavirus, dado que entonces alcanzó un 34,1%.

Los resultados que arroja la encuesta realizada a los profesores corrobora la importancia que está adquiriendo la persecución física y verbal dentro de las clases. Es más, el 45,9% reconoce que se ha enterado de casos de acoso escolar. La mayoría de estos profesores ejercen en Secundaria y siete de cada 10 son mujeres.

«Lo importante es intervenir al menor síntoma de alarma que se produzca»

Carmina Mayor Tejero, presidenta de la Sección de Derecho Penal y de Menores del Colegio de Abogados de Zaragoza, subrayó ayer que, en los casos de acoso escolar, «lo importante es intervenir al menor síntoma de alarma que se produzca» dentro del entorno del alumno.

«Los cambios de conducta en los menores tiene que captarlos su familia, el centro escolar, los tutores...», añadió la letrada, que precisó que es en esos ámbitos donde se deben poner medios para resolver el problema.

“No es un caso frecuente", dijo Mayor en relación con los casos de acoso escolar extremo. "Hay mecanismos suficientes para detectarlo, sobre todo en los centros escolares, donde cuentan con protocolos con una forma de actuación establecida”, precisó.

Si se descubre que existe acoso escolar, la alarma salta y el asunto pasa al ámbito judicial, a la Fiscalía de Menores, en el caso de ser menores de 14 a 18 años, indicó. Pero primero, en los casos que no son graves, se intenta trabajar donde surgen, en el ámbito escolar. En el caso de menores de 14 años, el asunto es competencia de Protección de Menores, es decir, el caso no se judicializa.

Cambiar de colegio: la mala solución

"Lo que no me parece correcto es que los padres del menor que sufre acoso decidan, para cortar con todo, cambiar al niño de colegio. Es la solución más drástica, pero no es la mejor, pues las medidas tan radicales habría que aplicarlas a los supuestos acosadores", subrayó la responsable de Menores del Colegio de Abogados.

En el caso de los menores denunciados entre 14 y 18 años es el fiscal, en lugar del juez, quien investiga y abre un expediente de reforma. Si la cuestión de fondo es grave y no se puede solucionar extrajudicialmente se va a juico ante el juez de Menores, indicó.

A los menores expedientados se les impone una medida cautelar, que generalmente es la prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella. Además también se les aplica otra medida de libertad vigilada, informó la abogada.

Incurren en ese caso en un delito de acoso, que abarca una amplia serie de ilícitos penales, desde la agresión y las lesiones a las amenazas.