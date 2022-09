"Un circuito, a nivel de Gobierno, lo entiendo como una herramienta de marketing"

¿Su llegada a la gerencia de Motorland la ha sentido como un aterrizaje forzoso?

Sí, sobre todo porque al mes de llegar me he encontrado con la MotoGP. Pero es un reto y la vida está para afrontar los retos, así que adelante.

¿Era consciente cuando se presentó como candidato de la trascendencia que tiene en Aragón el puesto de gerente del complejo de Alcañiz?

Sí, muy consciente. Pero me emocionó mucho que me eligieran a mí.

¿Conocía la polémica que se produjo con el anterior gerente, Santiago Abad, destituido tras las obras que hizo en su despacho sin justificar al Consejo de Administración?

No leí tanto sobre eso. Vi cosas por encima, pero no le presté demasiado atención. Me centré más en ensayos, en fabricantes... No me quise fijar tanto en ese asunto. Además, tendría que conocer las dos partes de la historia, no me puedo quedar con una de ellas.

El circuito es objeto de debate desde el día de su inauguración por el enorme gasto que supone para las arcas de la comunidad, que ya han invertido 234 millones en el complejo según un informe de la Cámara de Cuentas.

Soy consciente de lo que cuesta la MotoGP, pero el escaparate que tiene en el mundo, con 300 millones de espectadores, tiene más valor que el precio de una prueba del Mundial. Y en cuanto a la capacidad de atracción de empresas, si vas por otro camino también costaría más. O sea que realmente considero que es una muy buena inversión de la que buena parte se retorna. Un circuito yo lo entiendo como una herramienta de marketing a nivel de Gobierno, que te sirve para atraer empresas, crear empleo de calidad y darse a conocer al mundo. Eso hace mucho. Aunque como toda herramienta de marketing, si se mira de manera aislada, no se ve rentable.