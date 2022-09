El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha incidido en que el Partido Popular "tiene un mensaje muy importante que lanzar en Aragón y en toda España", porque no es la oposición, sino "la alternativa y se caracteriza por hacer propuestas". Así se ha pronunciado Azcón este sábado en Toledo, hasta donde se ha desplazado una delegación aragonesa para asistir a la XXV Reunión Interparlamentaria popular de Toledo.

"Hay muchos programas y proyectos que pueden llevarse a Aragón mirando a los gobiernos 'populares' y donde las cosas se están haciendo mejor en materia de sanidad, educación y crecimiento económico", ha defendido Jorge Azcón.

Ha destacado la intervención de la 'popular' Ana Alós, en torno al tema de la diversidad que existe en España diversa dentro de un único proyecto constitucional; y la de la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, sobre regeneración democrática.

España no vive una situación fácil, ha lamentado el dirigente 'popular', en alusión a una situación económica y política "que no es agradable, no es lo que quieren los ciudadanos". "La inflación, los socios del Gobierno de España y las divisiones dentro de este hacen que la gente quiera mayor tranquilidad, que quiera más seguridad, que quiera que se solucionen de verdad sus problemas", ha agregado Azcón.

Ha asegurado que los 'populares' reunidos en Toledo hablarán durante este fin de semana de que España necesita soluciones y que "el partido que puede ofrecerlas es, sin ninguna duda, el Partido Popular".

"Sánchez vuelve a pasar de vacío por Aragón, con aplauso sumiso de Lambán"

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha mostrado su "profunda decepción" por el Consejo Político Federal del PSOE celebrado este sábado en Zaragoza, al afirmar que “una vez más, Pedro Sánchez vuelve a pasar por Aragón de vacío con el aplauso complaciente y sumiso de Javier Lambán”.

Para Alós, este encuentro de dirigentes socialistas encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, como anfitrión, se ha quedado "en mera propaganda política" y no ha servido "para fijar un solo compromiso del Gobierno de España con proyectos y medidas que ayuden a resolver las necesidades específicas de los aragoneses".

"No ha habido ni una explicación sobre los estrepitosos fracasos de los juegos olímpicos de invierno, la fábrica de baterías eléctricas o el convenio de transición justa para Andorra, ni mucho menos un anuncio o un plazo concreto para las actuaciones que reclama nuestra comunidad autónoma al Gobierno central", ha subrayado. A su juicio, el encuentro del PSOE ha servido "para volver a comprobar que la supuesta posición de Lambán contraria a determinadas políticas de Sánchez con sus socios radicales, populistas e independentistas es simple postureo para redes sociales y medios locales, porque es incapaz de defenderla ante su jefe de filas".

"Lambán tiene en estas cuestiones un discurso incoherente e hipócrita, porque dice unas cosas que luego desmiente con sus hechos y termina siempre cerrando filas con Sánchez y defendiendo su posición oficialista", ha aseverado.

Además, ha reprochado a Lambán que "haya tenido la prepotencia y el sesgo totalitario de intentar patrimonializar políticamente el Estatuto de Aragón" y ha tachado de "despropósito sin pies ni cabeza" que "saque pecho de gestión económica en medio de una situación de inflación desbocada, superior en Aragón a la media española".

Alós ha criticado además que Lambán diga en estos momentos que "la actitud moral y ética" es la esencia del socialista y que en su partido "no hay una sola mácula de corrupción”. "Es impresentable cuando están inmersos en el escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción que ha habido en España y con la desvergüenza de reclamar un indulto indecente para Griñán".