Con más de 47.000 kilómetros cuadrados de territorio, la población de Aragón apenas llega a 1,3 millones de habitantes agrupados en 731 municipios y más de 1.400 núcleos dispersos de población, en parte condenados a desaparecer por falta de pobladores. Y frente a este desierto demográfico, sobresale la ciudad de Zaragoza, en la que reside casi la mitad de la población. El complejo mapa territorial y administrativo de la comunidad autónoma se complementa con las tres diputaciones provinciales y las 33 comarcas, configuradas a partir de 2001 como órganos supramunicipales que agrupan servicios y cuyo objetivo es facilitar la vida a los ciudadanos de los municipios más pequeños, que son mayoría en Aragón.

La importancia de municipios y comarcas, ejes básicos de la compleja realidad territorial y organizativa de Aragón, encuentra reflejo en el Estatuto de Autonomía de 2007 en un título específico que regula la organización territorial y el gobierno local. El Estatuto hace alusión a las relaciones entre el Gobierno de la comunidad y los entes locales e incorpora los principios de la denominada Carta de Vitoria, suscrita en noviembre de 2005 con motivo del 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos, que reivindicó el liderazgo de los municipios en la mejora de la calidad de vida y del proceso de modernización económica y de cohesión social y territorial que ha disfrutado España desde la celebración el 3 de abril de 1979 de las primeras elecciones municipales.

En ese documento, se vuelven a exigir soluciones urgentes a los problemas de financiación que han padecido los municipios desde siempre. La ansiada autonomía municipal, que supone garantizar una suficiencia financiera a los Gobiernos Locales para desarrollar aquellas funciones que se les atribuyan, sigue pendiente todavía hoy.

Los municipios, pieza clave

En Aragón, los municipios han sido la pieza clave en la mejora de la vida de los ciudadanos garantizando unos servicios públicos de calidad, más allá de las competencias propias e incluso asumiendo el coste de la puesta en marcha de los servicios. Los municipios han protagonizado en exclusiva la gestión más cercana al ciudadano hasta que en 2001 nacieron las primeras comarcas, que dieron un vuelco a la prestación de los servicios básicos. La convivencia entre municipios y comarcas no fue fácil al principio y de difícil encaje también con las diputaciones provinciales, hasta que se fueron clarificando las competencias de cada administración.

José Pedro Sierra, alcalde del PP desde 1979 del municipio oscense de Peraltilla, recuerda que al principio de su mandato «todo estaba por hacer. No teníamos agua en las casas, ni alcantarillado, ni tampoco alumbrado en las calles». Sierra, uno de los alcaldes más longevos de Aragón, señala que «hemos pasado de hacer las infraestructuras básicas a construir polideportivos y piscinas». Ahora, «estamos en la tercera fase», con actuaciones que logren asentar la población en el municipio. Un objetivo que no está siendo sencillo y «eso que hemos logrado subir a 230 vecinos». «Hacer cosas por tu pueblo y que la gente siga confiando en ti es lo que me hace más feliz», comenta.

Manuel Murciano también ostenta el récord de ser el alcalde aragonés con más años de regidor. Es alcalde del pequeño municipio turolense de Moscardón. Tiene 81 años, desempeña el cargo desde las elecciones de 1979 y siempre con mayoría absoluta. Milita en el PAR aunque fue elegido por la UCD y después entró en el PP. «Me siento orgulloso de ser alcalde de mi pueblo y de la confianza y sinceridad de mis vecinos», asegura.

En mayo se cumplirán 40 años de mandato de Ramón Laplana, alcalde socialista de La Fueva, en Huesca, desde 1983. «He sido alcalde de todos, no solo de los que me votan y me ha ido muy bien», comenta con satisfacción. «Cuando llegué a la alcaldía, me propuse mejorar la vida de los vecinos y ayudar a la gente, y creo que lo he conseguido», recuerda Laplana, quien reclama mayor financiación para que «los pequeños pueblos podamos hacer más cosas».