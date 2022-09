Azcón critica que Lambán "no haga nada" frente a la inflación

El Partido Popular insiste en Aragón con su petición de bajada de impuestos para tratar de paliar el impacto de la inflación en los bolsillos de los aragoneses. Lo ha vuelto a hacer su presidente, Jorge Azcón, en el Comité Ejecutivo Autonómico que ha celebrado la formación conservadora en su sede tras el cónclave de este fin de semana en Toledo donde los populares volvieron a reclamar de los gobiernos socialistas más medidas frente al alza de precios.

El presidente de los populares aragoneses y alcalde de Zaragoza ha asegurado que mientras en Toledo el PP habló «de los problemas reales de la gente», la cumbre socialista que trajo a Pedro Sánchez a Zaragoza solo sirvió a su parecer para «seguir en una línea equivocada, que tiene que ver más con el insulto y con agredir al PP que con buscar soluciones».

La portavoz de Hacienda de los populares en las Cortes de Aragón, Carmen Susín, había pedido por la mañana al Gobierno de Lambán «deflactar ya» el IRPF.

Desde el grupo parlamentario del PSOE, el diputado Óscar Galeano ha denunciado la postura del PP. "Mientras que todos los organismos internacionales unen fuerzas para salir de esta crisis energética, el PP mira para otro lado votando en contra de todas las medidas propuestas por el PSOE". Y ha lamentado que las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a los altos precios de la energía "son puestas de ejemplo en Europa mientras el PP en España y en Aragón sigue con su senda de desgaste electoralista".

Esta tarde, Azcón ha criticado que Aragón sea «la única comunidad autónoma en la que el Gobierno no hace nada para paliar la situación».

«Llevamos mucho tiempo pidiéndole al señor Lambán que no sea el único presidente de una comunidad autónoma que no vaya a hacer nada para paliar la inflación. No puede ser que en comunidades donde gobierna el PSOE se tomen medidas para ayudar a las familias para llegar a fin de mes, que hayan anunciado bajadas de impuestos para paliar la inflación, y aquí no. Si no quiere copiar las medidas que impulsa el PP, que se fije en otros territorios donde el PSOE también gobierna y también están tomando medidas», ha reclamado Azcón.

El líder de los populares aragoneses también afeó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitara Zaragoza sin dejar ninguna propuesta política para Aragón. Y lamentó que Lambán y Sánchez sean partidarios de indultar a José Antonio Griñán tras el que ha considerado «el mayor escándalo de corrupción de este país que son los eres».