"Pintan bastos" para la economía aragonesa, pero no se prevé una recesión

La Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Zaragoza e Ibercaja mantienen las previsiones de crecimiento que hicieron en julio y auguran un repunte del producto interior bruto (PIB) de Aragón del 3,9% en 2022 y del 2% en 2023, algo por encima de lo estimado para el conjunto de España (3,8% y 1,8%, respectivamente). A pesar de las incertidumbres actuales y de la constatación de una desaceleración del crecimiento, los datos que hay sobre la mesa no apuntan una recesión. Y en caso de la hubiera por una agravamiento de la situación, la comunidad autónoma está en mejores condiciones para afrontar una marcha atrás que en la crisis de 2008.

"Las cosas van a ir claramente para abajo", aseguró Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, en la presentación este lunes del último Informe económico de Aragón editado por las citadas entidades, acompañado por la vicepresidenta de la Cámara, Berta Lorente, y el director territorial de Ibercaja en Aragón, Antonio Lacoma.

El frenazo económico viene advertido por diversos indicadores, como el ajuste registrado en el mercado de valores, "que seguramente no será el último", apuntó el experto. "Las economías se están desacelerando y las medidas de política monetaria de los bancos centrales contribuyen a ello con los incrementos de los tipos de interés", afirmó.

De lo que no cabe duda, según Sanso, es que a raíz de la pandemia del covid-19 que estalló en 2020 se ha iniciado un nuevo ciclo económico que será "tremendamente distintos al anterior y lleno de incertidumbres" al conocerse todavía todas sus singularidades. "Las cosas van a cambiar de forma radical y con enormes riesgos", se advierte en el informe. Este periodo se está caracterizando por el retorno de la elevada inflación, el empeoramiento del déficit y la deuda pública o los problemas de abastecimiento y encarecimiento de las materias primas, pero sobre todo por haberse producido una "marcha atrás en la globalización que no sabemos hasta donde llegará".

Entrar en recesión "no es excesivamente negativo"

Otra rasgo distintivo del nuevo ciclo, pero en positivo, es que el empleo está manteniendo el tipo a pesar de las constantes turbulencias económicas y la desaceleración del crecimiento. "El mercado de trabajo se comporta mejor que el bienes y servicios", subrayó Sanso. La Cámara e Ibercaja prevén que la tasa media de paro se situé en Aragón en el 9,56% al cierre de 2022 y del 9,15% en 2023 y en España, en el 13,44% y el 13,34%, respectivamente.

El buen comportamiento del mercado laboral es uno de los motivos que Sanso quitó hierro a que produzca una recesión si la situación se complica: "No es algo excesivamente negativo que uno o dos trimestres haya un decrecimiento". La importante, a su juicio, es que es el escenario de parida de Aragón y España ante una eventual crisis "no tiene ni punto de comparación" con la que había en 2008. "La posición es mucho más saneada y si cae el empleo, no será demasiado", argumentó.

Sobre la evolución de los precios, el servicio de estudios de la Cámara espera que se produzca una disminución del índice general (IPC) conforme avance el segundo semestre y que acabe el año en una tasa anual de entre el 8% y 8,5% frente al 10,5% que se registró el pasado mes de agosto.

Con las previsiones de crecimiento previstas por estas entidades para 2022 y 2023, Aragón no recuperará en 2022 el nivel de PIB de 2019, el año previo a la pandemia, ya que se situaría todavía un 1,85% por debajo de la cota de riqueza previo a la crisis sanitaria. La comunidad tendrá que esperar a 2023 para alcanzar en 2023, pero en el conjunto de España ni siquiera se conseguirá ese hito el próximo año.

"Realismo sin demasiado pesimismo"

Para Antonio Lacoma, la incertidumbre que impera actualmente está ralentizado el crecimiento, pero el impacto está siendo mayor en unos sectores que en otros, siendo la industria uno de los peor parados por depender más de la energía. A pesar de las adversidades, abogó por lanzar un “mensaje de realismo sin demasiado pesimismo”. “No nos enfrentamos a esta crisis en las mismas condiciones que en 2008, tanto las familias como las empresas tienen una situación más sólida”, explicó.

A este respecto, subrayó que hasta la fecha no se ha detectado en el sector bancario un incremento de morosidad y los impagados. “Ojalá no haya recesión y si la hay que dure lo mínimo y que no afecte al empleo”, deseó.