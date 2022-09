Lambán ve de "sentido común" la armonización fiscal pero respetando el autogobierno

El debate fiscal vuelve al primer plano de la política. Tras la cascada de anuncios que el lunes hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (supresión del impuesto de patrimonio y bajada del IRPF, en línea con Isabel Díaz Ayuso en Madrid) y la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de centralizar impuestos para evitar el "despropósito" de que las autonomías compitan entre sí en materia fiscal, Javier Lambán ha afirmado este martes que siempre le ha parecido de "sentido común" que no hubiera "excesivas diferencias" en la presión impositiva de unas y otros regiones, pero "respetando" el autogobierno de cada una.

"Cualquier acuerdo de esa naturaleza, que puede ser bueno en sí mismo, debe producirse en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las comunidades autónomas como protagonistas", ha asegurado el presidente de Aragón a preguntas de los periodistas en el acto de entrega de fin obra del Pabellón Puente.

Lambán se ha pronunciado también sobre la cumbre Andalucía-Aragón que ha anunciado esta martes Juanma Moreno, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en Sevilla. El objetivo, ha explicado, es "renovar" los marcos de colaboración y trabajo en común entre ambas comunidades a partir de la "buena relación institucional, personal y política" que existe entre los dos territorios y sus presidentes.

"En realidad es el retorno", ha detallado, de la visita que hizo a Zaragoza en el año 2017 la entonces presidenta andaluza Susana Díaz, en la que ambos territorios firmaron un convenio para el impulso de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras. "Pasados unos años contemplamos con satisfacción que aquella idea cuajó, la asumió el Ministerio de Fomento y hoy en días directamente se está desarrollando", ha apuntado.

En el encuentro que mantendrá ambos mandatarios autonómicos se firmará, previsiblemente, un nuevo protocolo de colaboración y se abordarán cuestiones "de interés común" en materias como la logística o el medio ambiente. "Todas las comunidades autónomas tenemos problemas parecidos y se nos ocurren soluciones similares. La pandemia nos ha reforzado mucho en cuanto a la capacidad de trabajar desde un punto cuasi federal", ha subrayado Lambán, que ha confiado en que este tipo de reuniones, como la mantenida hace unos días con su presidente valenciano, Ximo Puig, sirvan "para desarrollar el título octavo de la constitución hacia la conversión de España en un estado federal".

En defensa de Emiliano García-Page

Sobre la reciente entrevista en el diario El Mundo a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, en la que defiende a Feijóo y advierte a Pedro Sánchez de que no se puede seguir con las “mismas compañías”, Lambán ha opinado que "hay que quitar hierro" a estas declaraciones y "no sacarlas de contexto ni de quicio". "El PSOE no ha sido nunca un tribunal de la Inquisición, si no les aseguro que no estaría en este partido", ha apostillado.

"No voy a alimentar polémicas", ha asegurado, al tiempo que ha recordado a quienes quieran extraer "conclusiones equivocadas" de las palabras del líder castellanomanchego que el PSOE "es una maquinaria política y electoral que se está engrasando para afrontar los próximos desafíos electorales y a la cabeza de nosotros, peleando por victorias socialistas, estará seguro García-Page", ha zanajdo.