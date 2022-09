¿Cómo se esperan las fiestas tras dos años de parón?

Esperamos mucha afluencia de gente, se nota que los vecinos tienen muchas ganas de disfrutarlas. Nosotros celebramos unas fiestas en abril, pero tuvimos el inconveniente de que no nos acompañó el tiempo, pero aun así pudimos observar que la gente salió a disfrutarlas.

¿Qué puede destacar de la programación?

Aquí en Tauste, lo más destacado siempre va encaminado hacia los actos religiosos. Lo que no quiere decir que no tengamos muchas actividades de gran variedad, hay de todo. Tenemos que incidir también en los pregoneros elegidos por el ayuntamiento este año, son los representantes del Club Tenis Tauste, por el trabajo que año tras año realizan con el Torneo Open Villa de Tauste, del que ya van 36 ediciones. Tenemos un programa muy variado, realizado por la Comisión de Festejos , en el que se puede encontrar de todo, desde Dj’s, sevillanas, artistas locales como La Cantina, Patricia Laínez, o también el grupo de jota Raíces Taustanas. Por supuesto, va a haber las correspondientes vaquillas. Lo que se ha intentado es confeccionar un programa equilibrado con el objetivo de que todo el mundo se lo pase bien y conjugar el bienestar ciudadano con la diversión de la juventud. Lo que esperamos, sin duda, es que haya respeto entre todos y no ocurra ningún incidente.

¿Con que novedades cuenta el programa de fiestas?

Este año, la gran novedad es que se ha organizado una comida popular el 23 de septiembre en la que también se llevará a cabo un concurso de humor al que han denominado Taustefunny. Para esa comida ya no quedan tíquets, se ha completado el aforo, así que estamos bastante satisfechos.

¿Qué actos son los más tradicionales?

En el programa se pueden encontrar los actos de siempre, es lo que los vecinos demandan porque es lo que más les gusta, como las vaquillas. Como digo, es un programa muy equilibrado porque hay actividades para todas las edades, por ejemplo para más mayores hay un grupo de teatro, hay sevillanas también. Por supuesto, hay programa infantil, para los más pequeños. Es un programa muy extenso y variado para intentar contentar a todas las edades y que todos puedan disfrutar de las fiestas.

Al margen de los festejos, ¿en qué proyectos está trabajando el ayuntamiento?

Ahora mismo estamos inmersos en varios trabajos como la adjudicación de la calle Hernán Cortés. Estamos en proceso de licitación también de varios proyectos en lugares como la urbanización de la avenida del Pilar, la cuesta de la Cámara o la calle Germán con el cambio de recorrido del encierro. Se ha hecho una dotación de servicio en la avenida de la Constitución y también se han asfaltado varios caminos. Cabe resaltar que en esta legislatura que estamos viviendo es en la que más dinero se ha invertido en acciones que puedan mejorar nuestro pueblo y que eran muy necesarias. Calculo que han sido más de 19 millones de euros invertidos.

¿Qué actividades resaltaría de este verano?

Lo más importante fue la inauguración de un parque acuático en las piscinas para todos los jóvenes, tuvo mucha aceptación. También se inauguraron las nuevas pistas de tenis con la celebración del Torneo Open Villa de Tauste, fue una obra que tuvo gran aceptación y por la que el club de tenis estuvo muy agradecido. Llevan 36 años haciendo esta competición y se merecían unas instalaciones en condiciones ya que, además, estamos pensando en intentar hacer algún torneo internacional de tenis en nuestra localidad.

¿Qué mensaje le gustaría hacer llegar a los aragoneses?

Deseo que mucha gente venga de visita porque si de algo estoy orgulloso como alcalde es de la nobleza y generosidad de los vecinos. Decirle a todo el mundo que en Tauste se lo van a pasar bien, desde luego.