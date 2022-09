"Si se consolidan los proyectos, Andorra ganará habitantes"

Joaquín Bielsa es vicepresidente de la comarca Andorra-Sierra de Arcos y acaba de asumir el puesto de alcalde temporal de Andorra en sustitución de Antonio Amador (PSOE), que ha alegado motivos de salud para dejar el cargo. Hasta ahora, Bielsa se ocupaba de las concejalías de Urbanismo, Obras y Servicios y Ferias y Festejos, «que han dado lugar a muchísima actividad durante la legislatura». «En particular», explica, «lo relacionado con el suministro de agua, que figuraba en nuestro programa electoral y trabajamos para culminar la tarea con un nuevo pliego para darle la vuelta al servicio en Andorra, ya que había muchísimos problemas».

¿Cuál es la tarea más urgente que va a acometer en su etapa de alcalde accidental de Andorra?

Ahora mismo, uno de los proyectos más importantes es la residencia de ancianos, que está pendiente del equipamiento para entrar en funcionamiento. Eso nos permite tener 20 puestos de trabajo más, así como un incremento del número de camas. Por otro lado, hay una serie de proyectos relacionados con empresas que están pendientes de terminación para que puedan instalarse, aparte de las del Nudo Mudéjar, claro está.

¿Qué supondrá el Nudo Mudéjar para la localidad?

El Nudo Mudéjar es la subasta que realiza el Ministerio de Transición Ecológica para adjudicar los 1.300 megavatios que dejó libres la central térmica de Andorra. Se trata de un concurso con un plan de acompañamiento en unos ratios de empleo/megavatio, lo que nos ayudará a darle un vuelco a la zona.

Además, ha habido una empresa química, Oxaquim, que ha anunciado una gran inversión en el municipio.

La empresa química hizo un anuncio de que iba a ampliar sus instalaciones, tanto en Alcañiz como en Andorra. Esa inversión supondrá la creación de un número muy importante de puestos de trabajo en nuestro término, en torno a 380.

Andorra ha sufrido estas últimas décadas los cambios aparejados a la economía del carbón, que retrocede como fuente de energía. ¿En qué medida han afectado estos vaivenes a la población? ¿Ha perdido muchos habitantes?

Ahora mismo hay mucha actividad y no vamos a bajar de los 7.000 habitantes. Es verdad que estos últimos años hemos perdido, pero en este momento, con todos los proyectos de energías renovables en marcha, más el movimiento que generan, lo cierto es que la actividad está subiendo y es probable que no perdamos más habitantes. Por ello es clave que se consoliden las inversiones para no solamente no perder vecinos, sino incluso para volver a recuperar habitantes.

Llegó a haber entre 8.000 y 9.000 residentes.

Estuvimos cerca de los 10.000 habitantes. A ello hay que añadir que la población flotante era muy alta por la gran cantidad de operarios que trabajaban en montajes y desmontajes, así como en tareas de reparación. Y aquella gran cantidad de mano de obra daba mucha vida a Andorra.

Parece un pacto complejo el alcanzado entre el PSOE y el PAR.

Pues la verdad es que desde el principio de la legislatura ha funcionado muy bien. El único motivo ha sido una discrepancia entre los dos socios, PSOE y PAR, por ocupar el lugar de la alcaldía, dado que el primer teniente de alcalde es quien tiene las funciones de representar al alcalde. Pero por lo demás se ha funcionado perfectamente y se ha hecho una gran cantidad de gestión, tanto en obras como en modificaciones… Estamos contentos tanto con la gestión municipal como con el socio de gobierno, el PAR. Ahora ha habido mucho revuelo pero normalmente se ha aplicado un gran sentido común. El PSOE era el grupo más votado y tenía que mantener la alcaldía durante la ausencia de Amador.

¿Sigue adelante el desmontaje de la central térmica?

Sí, por supuesto. De hecho, se está trabajando muy duro tanto en el desmontaje como en los parques fotovoltaicos que se llevan a cabo en los aledaños. Es fundamental que siga adelante el proceso de desmontaje para que se puedan hacer los proyectos previstos en el mismo lugar donde estaba la antigua central, si bien alguna parte de la instalación se mantendrá, aunque será mínima.

¿Cómo se presenta el inicio de su mandato?

Es posible que tengamos que hacer importantes anuncios en muy poco tiempo. Pero es mejor esperar a que los planes se consoliden, pues Andorra es muy escéptica en cuestión de anuncios.