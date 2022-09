El INAEM destinara 12 millones a mejorar la cualificación de trabajadores

El Departamento de Economía, Planificación y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), va a convocar un plan de acciones de formación profesional para el empleo destinado a actualizar las competencias laborales y mejorar la empleabilidad de aquellos trabajadores prioritariamente ocupados.

A esta iniciativa destinará un presupuesto total de 12.228.679,37 euros que ha sido autorizado este miércoles en la reunión de Consejo de Gobierno y que ha anunciado la consejera de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Mayte Pérez, que ha explicado que este plan "permitirá a la comunidad estar preparada para los retos del futuro".

Pérez ha expresado que los ámbitos laborales que muestran carencias laborales "son muchos" debido a la "falta de la oportuna cualificación", una circunstancia que puede "ir a más" con el paso del tiempo. No obstante, no se conocen todavía los sectores con mayor demanda ni las necesidades concretas, que no se sabrán hasta que no se publique la convocatoria e, tras la que habrá diálogo social y sectoriales.

"Es imprescindible que incorporemos instrumentos que posibiliten formar y cualificar a nuestros empleados y dar una adecuada respuesta a la actual oferta de empleo", ha asegurado la consejera.

Esta convocatoria permitirá proporcionar competencias a los participantes a través de acciones formativas tanto relacionadas con necesidades formativas específicas de un determinado sector como para proporcionar competencias transversales a varios sectores que dan respuesta a distintas tendencias identificadas y favorezcan la empleabilidad y movilidad intersectorial de los trabajadores.

Las acciones formativas objeto de dicha convocatoria van a ser ejecutadas hasta el 21 de octubre de 2023 y por ello, el presupuesto se divide en dos anualidades, 2022 y 2023, de 7,34 y 4,89 millones de euros respectivamente.

Esta iniciativa dirigida a trabajadores prioritariamente ocupados se enmarca en la Estrategia para la Cualificación y el Empleo a través de la Formación Profesional, puesta en marcha este mismo año por el Gobierno de Aragón.

Dentro de dicha estrategia, se encuentra la formación profesional para el empleo que impulsa el INAEM y que está dirigida a las personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas.

La cualificación, clave

Este tipo de formación permite mejorar la empleabilidad de los trabajadores, incrementando su cualificación en función de las necesidades del mercado laboral y, para ello, se diseña en colaboración con los agentes sociales a partir del análisis de las necesidades del tejido productivo aragonés.

En este sentido, Mayte Pérez ha recordado que en la última reunión del Consejo de Gobierno se dio luz verde a otra convocatoria de este tipo, el Plan Cualifícate, dotado con más de 25 millones, que permitirá convocar nuevas ayudas para llevar a cabo acciones de formación profesional para el empleo dirigidas, en este caso, a mejorar la empleabilidad principalmente de aragoneses en paro.

También se autorizaron en el último Consejo de Gobierno la convocatoria de programas experienciales de empleo y formación --que sustituyen a las hasta ahora escuelas taller y talleres de empleo-- y el convenio para recualificar a más de 300 antiguos trabajadores aragoneses del sector de la automoción, dotados con 22,8 y 1,6 millones de euros respectivamente.