Lambán sondea al resto de partidos para buscar "un gran acuerdo" anticrisis

No ha habido concreción en la propuesta, pero el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha informado este martes a todas las fuerzas que componen el Parlamento aragonés de que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, se pondrá en contacto con ellos para tratar de avanzar en posibles acuerdos en materia de inflación, apoyo a las empresas y fiscalidad. "Yo también llamaré a los portavoces de los partidos", ha dicho el jefe del Ejecutivo, que entiende que los pactos se deberían producir "de manera inmediata".

Lambán ha hablado de "pensar y repensar" cuál debe ser en el futuro la fiscalidad aragonesa. "Desde Hacienda se empezarán de manera inmediatas las conversaciones para sondear un gran acuerdo, que sea rápido y se pueda reflejar en los presupuestos", de manera que pueda influir en la deriva de la inflación, la política fiscal o las empresas.

Además, ha adelantado que la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, está trabajando para crear una ayuda "como mínimo de 200 euros" para las familias más afectadas por la inflación y ha asegurado que los presupuestos de 2023 incluirán medidas de todos los departamentos para atender a los más desfavorecidos. Esta primera medida llegaría a 17.000 beneficiarios.

El jefe del Ejecutivo ha puesto como ejemplo la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, planteada en tiempos de covid y que fue ejemplo en toda España. "Entonces dimos una gran muestra de responsabilidad porque los gobiernos solos" no pueden liderar un impulso como este, ha admitido Lambán en su respuesta a Daniel Pérez Calvo, que se la puso botando al presidente al reclamarle "un acuerdo con todos" para ayudar a las familias en un momento en el que "pintan bastos".

"Efectivamente pintan bastos", ha admitido el presidente, que ha dedicado buena parte de su segunda intervención a atizar al grupo popular, incluido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, de quien ha criticado que presuma de bajar el IBI cuando eso "solo supone 3 euros para cada ciudadano" y ha explicado con calculado cinismo que el presidente de los populares le ofrece "un pacto cada 6 horas" que a veces le provoca "síndrome de abstinencia" si no recibe sus llamadas, e incluso si pasan tres días se pone "melancólico".

No obstante, en su respuesta a Mar Vaquero, Lambán ha afirmado que el PP juega siempre de farol porque no tiene buenas cartas, o lo que es lo mismo, "no da ideas ni propuestas". En cualquier caso, "no sé si su presidente le compensará por ese fervor con el que defiende unos argumentos que ni usted misma se cree", le ha dicho a la portavoz conservadora, que ha asegurado que difícilmente podrá hacer su Gobierno "en unos meses lo que no ha hecho en ocho años".

Vaquero ha aparecido en la tribuna parlamentaria con un documento "que contiene todos los pactos que el PP le ha ofrecido en los últimos ocho meses y que usted ha rechazado" antes de agarrarse a la guerra de Ucrania como catapulta de una crisis "que viene de antes, cuando ya había subido la luz, el combustible, la cesta de la compra y las materias primas".

"Rechaza todos los pactos y lo hace por sectarismo, por ideología", le ha espetado Mar Vaquero, que le ha achacado que sea una de las pocas comunidades que no bajan los impuestos", sean de un color o de otro, y le ha reprochado que "otra vez haya vetado la petición de comparecencia del PP para pedirla propia" y que, de esa forma, solo le dé a los conservadores, "cinco minutos" en la tribuna.

En materia económica, la líder de los populares en la cámara ha insistido en que el Gobierno de Aragón está teniendo graves problemas para afrontar los pagos y "1.100 millones de remanente negativo de tesorería". Tanto es así que los fondos de recuperación "los está utilizando para pagar nóminas", ha concluido Mar Vaquero, como ha demostrado el último informe de la Cámara de Cuentas, que revela que 373 de los 963 millones que dio el Estado de forma incondicionada se usaron para reducir el déficit.

Vaquero se ha despedido de Lambán diciendo que será recordado "como el presidente que menos hizo por las familias aragonesas" pese a que aún está "a tiempo" de aceptar los pactos que le ha ofrecido su partido.

(Habrá ampliación)