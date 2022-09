"¿Comparte el departamento de Ciudadanía la idea de que los niños aragoneses puedan tener relaciones sexuales con adultos si estas se producen con su consentimiento?". Este es el texto de la pregunta efectuada por escrito por el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, líder de la formación en la comunidad autónoma y número tres del partido a escala nacional, que ha decidido trasladar al Parlamento aragonés la interpretación de las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la que tanto Vox como Ciudadanos han pedido su dimisión.

Pérez Calvo traslada esta pregunta a la consejería que lidera María Victoria Broto (PSOE), que ni siquiera comparte partido político con Montero, en línea con la respuesta que su partido ha hecho a escala nacional y por las que ha exigido la renuncia de la titular de Igualdad.

Cabe recordar que Irene Montero intervino en la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para defender el derecho de los niños a una educación sexual de calidad, y en respuesta a la diputada de Vox, Lourdes Méndez, que realizó las declaraciones que después han sido tergiversadas para señalar que la ministra "incitaba a la pederastia".

Este es el extracto de las palabras de Montero en la comisión: "Si una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, no decide sobre su proyecto de vida. Lo deciden por ella y eso limita el ejercicio de otros muchos derechos. Por eso esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y reproductivos no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas independientemente de quiénes sean sus familias. Porque todos los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento".

La declaración se trasladó recortada a Twitter y, aunque desde el Ministerio de Igualdad enseguida subrayaron que Montero hace referencia a las relaciones sexuales de menores de 16 y 17 años, sobre quienes habla en su intervención sobre las posibilidades de interrupción voluntaria del embarazo, el bulo sigue agrandándose y desde Vox y Ciudadanos empiezan a reclamar la dimisión de la ministra.

Poco después, Vox anunciaba que se querella contra Irene Montero por "incitación al delito de corrupción de menores".

El pasado jueves, el coordinador de Ciudadanos Aragón, Daniel Pérez, según ha podido saber EL PERIÓDICO, registró la citada pregunta en las Cortes de Aragón, a la espera de que la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se pronuncie sobre unas declaraciones sacadas de contexto.