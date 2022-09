"Me parece deshonesto que el PP use la pandemia y la sanidad para hacer campaña"

-¿Cómo afronta el otoño? ¿Volveremos a hablar de repuntes de covid y de mascarillas?

-Las mascarillas, gradualmente, tendremos que ir retirándolas de los ámbitos donde todavía se usa. Ahora estamos pendientes de la decisión sobre su uso en el transporte público, donde entiendo que haya controversia porque hay otras circunstancias donde se producen también interacciones sociales y no se exige la mascarilla. Creo que, en cualquier caso, habrá que hacer caso a los criterios técnicos y epidemiológicos para adoptar decisiones. No obstante, en épocas de alta incidencia de gripe o de covid creo que se debería recomendar su uso y, en algunos momentos, quizás pudiera ser susceptible de volver a la obligatoriedad. De momento creo que como recomendación en algunos espacios debería mantenerse.

-¿Teme que el año electoral que viene por delante desvirtúe la gestión sanidad?

-La sanidad en estos momentos está en el primer plano de la agenda política. Hemos pasado por dos años de pandemia, en una situación nunca vista, que han tenido unas consecuencias negativas. Sin sanidad pública no habríamos podido soportar la situación, pero es el momento de iniciar un proceso de reconversión y de actualización. La pandemia es un punto con el que es fácil atacar. Parece que está amortizada, que no ha pasado nada, pero tenemos las mismas exigencias o más que antes de que nuestro sistema sanitario soportara todo esto. Con lo cual, me parece deshonesto y demagógico usar la sanidad y las consecuencias de la pandemia para hacer campaña política. Es inevitable y parece ser que el PP así lo va a hacer.

-El PP les acusa de muchas cosas, sobre todo de la atención en el medio rural y de la falta de especialistas.

-Todas las acusaciones me duelen porque creo que son consideraciones tergiversadas, muchas de ellas no son ciertas, y a fuerza de repetirlas como un mantra parece que se pueden convertir en verdades.

-El PP miente entonces...

-Claro. Es que cuando escucho que hemos establecido recortes en personal, en recursos o en prestaciones me causa un verdadero desasosiego. No es verdad. Sí tenemos algún problema con la cobertura de plazas, pero es porque hay déficit de especialistas, pero no ha habido ningún recorte farmacéutico, ni de personal ni de prestaciones. Es muy deshonesto hablar de ello cuando no es así. Tenemos el mayor presupuesto de la historia en Sanidad y una plantilla en el Salud de 15.200 personas cuando en 2015, en la legislatura del PP, eran 11.000. Si algo se caracterizó su mandato fue por eso, por recortar.

-Las listas de espera son otro tema de queja. ¿Cómo van en el objetivo de alcanzar los 1.700 pacientes a finales de 2023?

-El plan de choque está funcionando muy bien. Las listas de espera se ha reducido un 26% desde enero hasta junio. En agosto, por la disminución de la actividad, seguramente subirán, pero estamos intensificando todas las medias, sobre todo usando recursos propios. Las listas de espera son de Aragón, no de cada hospital, y donde no lleguemos, externalizaremos las intervenciones susceptibles de poder hacerlo. No hemos escatimado en recursos, al revés, y se están realizando intervenciones quirúrgicas a una velocidad mucho mayor que otros años. Hay muchas dificultades en la gestión de la lista de espera, pero hay que intentar mejorar y dar transparencia al ciudadano.

-A este ritmo, ¿qué cifra de lista de espera podría haber a finales de este 2022?

Cifra exacta no puedo dar, pero la pretensión es que en octubre y en noviembre, que son dos meses enteros sin fiestas marcadas ni puentes, se produzca un volumen considerable de reducción de las listas de espera. Son meses muy buenos para reducir los datos porque podemos realizar muchas jornadas en los centros. Este año, ya desde mediados de septiembre, se han incrementado la actividad.

-¿Qué ha pasado con el concierto de la MAZ? ¿Ha empezado?

El concierto como tal no ha comenzado. Estamos en conversaciones. La pretensión es renovar con ellos el convenio en 2023, pero ellos también pidieron un periodo de readaptación de infraestructuras y de sus recursos para poder abordar el concierto con Sanidad. Hay algunas cuestiones por parte de ellos que tienen que limar. Por tanto, no se ha hecho ninguna derivación quirúrgica del plan de choque, aunque la MAZ sí se hace cargo de intervenciones traumatológicas de la zona de la Franja y de algunas operaciones de forma puntual.

-¿Cree que el ministerio ampliará más plazas MIR?

Sí. De hecho, está prácticamente aprobado ese incremento. La oferta este año serán más de 11.000 plazas, eso va a ser un récord histórico, y las condiciones para acceder a la plaza se van a mejorar. El MIR es un examen, pero la pretensión es que, aunque tenga que tener una nota de corte, sea un proceso más de ordenación de la elección que de coartar el número de graduados que puedan elegir plaza. Se ofertarán más vacantes y se darán más opciones de elegir, de tal manera que haremos posible que no se queden plazas desiertas. En este contexto que estamos, de déficit de especialistas, no sería deseable que esto siguiera sucediendo.

-Una de las estrategias pasa por aumentar las plazas en las Facultades de Medicina. En Aragón existe la posibilidad de incrementarlas un 10%.

-Sí, pero para hacerlo hay que contar con los requerimientos de acreditación y tener suficiente capacidad para formar. Ahora, Aragón oferta el 100% de plazas, pero no desechamos la idea de aumentar más.

-La Universidad San Jorge, formalmente, ya ha manifestado que quiere impartir Medicina. ¿Qué le parece?

-Es legítimo. Han apostado por una rama de Ciencias de la Salud y es una cuestión en la que poco tengo que decir. Nosotros aquí apostamos por la enseñanza pública y por la universidad pública, donde creemos que su capacidad formativa es suficiente para poder formar médicos aragoneses. Si se redimensionan las capacidades y cabe la formación por otra universidad, bienvenidos sean todos aquellos estudiantes que se queden en Aragón.

-¿Cuántas jubilaciones prevén para este y el próximo año?

-Muchas. Las plantillas están muy envejecidas, sobre todo en Medicina de Familia. Ahí, la media de edad supera los 55 años. Eso hace que tengamos dos problemas: las jubilaciones próximas y que los médicos, a partir de esa edad, están exentos de realizar guardias. Eso nos crea un problema a la hora de dar asistencia a determinadas horas o en determinados periodos de tiempo. La vida activa se puede prolongar hasta los 70 años y algunos se están acogiendo, pero últimamente, tras dos años y medio de pandemia, vemos que profesionales han decidido jubilarse a los 65 años.

-¿Le preocupan los antecedentes de Tenorio e Hijos, la empresa que ahora opta al transporte sanitario urgente?

Tenemos que cumplir los plazos administrativos y los tramites de la Ley de Contratos. Si hay dos empresas y la primera no es capaz de presentar el aval, hay que darle opción a la segunda. Objetivamente cumple con todas la condiciones. Sé que no está exenta de controversia, pero no nos podemos mover por otro objetivo que no sean las condiciones que marca la ley.

-¿Se equivocaron al anunciar el nuevo contrato del transporte sanitario cuando ni siquiera se había redactado?

-No diría que fuera una equivocación, pero probablemente no medimos bien los tiempos. Fuimos un poco ingenuos y probablemente nos precipitamos sin reflexionar sobre lo que realmente se podría sacar en conclusión de la transcripción de unos documentos que ya teníamos. Eso sí fue un error, aunque inocente, pero que trajo muchas consecuencias y complicó mucho las labores de comunicación. Ese tema luego le dio mucha gasolina a la oposición para tergiversar las condiciones en las que se iba a realizar el contrato. Nos ha costado mucho darle la vuelta. Objetivamente, es un contrato mucho mejor y como siempre he dicho: el tiempo me dará la razón. Casi duplica la cuantía, multiplica por 5 las horas presenciales y aumenta los trabajadores hasta un tercio. Difícilmente puede ser un contrato peor.

-Los sindicatos dicen que hay localidades como Calatayud, Alcañiz, Barbastro o Jaca donde sus uvis móviles no darán servicio de noche. ¿Es así?

-Se ha intentado focalizar un pliego del transporte, que incluye 365 días al año de atención las 24 horas, en un recurso concreto sin ver la globalidad. El principio básico del transporte sanitario urgente es la urgencia, es decir, el tiempo. Hemos redactado un pliego donde ese tiempo de asistencia es primordial y hemos apostado por la presencialidad. Las uvis son vehículos de traslado secundario de hospital a hospital, no son en sí un recurso móvil aunque entiendo que el término puede inducir a error. Cuando más se utilizan las uvis es en horario de día, que es cuando se hacen esos traslados. De esta manera, funcionan todos los días del año, incluidos festivos y fines de semana que hasta ahora no lo hacían, durante 12 horas diurnas del día. ¿Eso significa que por las noches estamos desabastecidos? En absoluto. Al haber incrementado los recursos presenciales, con las UMES y las ambulancias de Soporte Vital Básico, cubrimos de manera suficiente la posibilidad de usar estos vehículos durante la noche. El problema con estos datos de vehículos es que no sabemos lo que tenemos hoy en día, por tanto no sabemos lo que perdemos ni lo que ganamos.

-¿Cuándo se va a reflejar con hechos la inversión en Atención Primaria? Pedro Sánchez anunció 173 millones, de los que 5,5 millones serán para Aragón.

-Ese dinero ya lo teníamos consignado en el plan de Atención Primaria como presupuesto finalista. 2,7 millones irán para aumentar la capacidad diagnóstica, mediante la compra de ecógrafos o retinógrafos, que se adquirirán antes de que termine el año. Ya sabemos qué necesidades tiene cada centro y como se procederá al reparto. Los otros 2,7 millones se destinarán a estrategias nuevas como la unificación de la historia clínica electrónica o las modificaciones de prestaciones en algún centro de salud.

-Hay una apuesta clara por la innovación tecnológica.

-Todas las comunidades estamos convencidos de que en este momento la innovación en salud es la vía. No solo mediante la compra de equipamiento, sino también en la forma de trabajar. Hay algunos escollos y hay quien piensa que la tecnología ha venido para sustituir a la presencialidad, pero no es así. Viene a potenciar la cercanía, a tener una medicina más precisa. Es altamente rentable toda la inversión que se haga en innovación. La videoconsulta se va a poner pronto en marcha. Eso va a permitir una conexión rápida e inmediata desde cualquier punto del territorio. Un servicio de urgencias de Atención Primaria podrá hablar con las urgencias del hospital de referencia, por ejemplo. Eso es algo que viene a sumar, no a sustituir a nadie ni a restar.

-Usted junto a Falo van a liderar el grupo de trabajo para impulsar la candidatura aragonesa por la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Algún avance en los últimos días?

-Pues no tenemos ninguna pista por parte del ministerio, ni siquiera sobre las competencias que tendrá la agencia ni las condiciones para acudir a la concurrencia para ser sede. Hemos creado dos grupos. Un primero donde están las universidades, las direcciones generales de Sanidad, Presidencia o los institutos de investigación. Ese grupo impulsor tendremos la primera reunión esta semana. Y un segundo donde se abordarán los aspectos sobre logística, comunicaciones o la posibilidad de generar empleo. Tenemos que contar con todas las administraciones de Aragón y de la ciudad de Zaragoza. Creo que lo tenemos bastante maduro.

-Del 0 al 10, ¿cuáles cree que son las posibilidades de Zaragoza, ahora mismo, para ser sede?

Estoy convencida de que cumplimos con todas las condiciones, pero partimos de cero y, por tanto, no tenemos ni más ni menos posibilidades que otra comunidad. Pero, ¿por qué no vamos a apostar? La situación geográfica, la inversión logística, las infraestructuras, las comunicaciones y el tejido investigador nos hacen ser firmes candidatos. Con todo esto, yo diría que tenemos un 8.

-La legislatura terminará el próximo año. ¿Se ve con fuerzas para seguir si gana Lambán o el cuerpo le pide calma?

-(Sonríe). Llegué aquí en unas condiciones excepcionales y estoy agradecida de haber formado parte del Gobierno estable de Javier Lambán, que me ha permitido ejercer aspectos que de otra manera no hubiera podido haber. Siempre he dicho que me gusta mucho mi profesión, que soy una enamorada, y mi corazón todavía está en la Ginecología, así que ahora mismo no puedo responder a esa pregunta.