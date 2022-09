Políticas y madres: la conciliación en el poder

"Cuando estábamos en el pleno y oía el llanto de un bebé por los pasillos, ya sabía que era Jorge y tenía que salir a darle de mamar". Es uno de los recuerdos que la actual consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, guarda con más cariño de sus primeros meses compatibilizando el cargo de vicepresidenta de las Cortes de Aragón, allá por 2008, y el recién estrenado estatus de madre.

La diputada del PP Marian Orós prometió el cargo embarazada de cinco meses de su hija Ángela, dándoles a los fotógrafos la primera (y hasta ahora única) imagen de la democracia aragonesa de una futura mamá tomando posesión. Maru Díaz, consejera de Ciencia y Universidad y líder de Podemos Aragón, acelera en estos últimos días su agenda institucional y de partido, avanzando cuestiones que después tendrán que esperar unas semanas tras el nacimiento de su bebé.

Todas comparten la dificultad de compaginar la maternidad y el cargo. Y en los tres casos optaron por disfrutar del permiso mínimo obligatorio y que sus parejas asuman el mayor peso del cuidado en los primeros meses.

"La baja de maternidad no inhabilita, es un permiso de cuidados, pero tal y como está la legislación, me inhabilita para estar en los Consejos de Gobierno y para comparecer en las Cortes, ni siquiera de forma telemática", explica Maru Díaz, que tiene claro que disfrutará del permiso mínimo. "No sé si serán seis o siete semanas, pero intentaré estar lo mínimo, y mi pareja cogerá el peso más importante del cuidado del inicio", explica, consciente de que a la vuelta de su permiso le esperará la tramitación de los últimos presupuestos de la legislatura.

Volver al cargo

Su compañera de Gobierno, Mayte Pérez, tomó la misma decisión cuando fue madre en 2008 y ejercía la vicepresidencia de las Cortes. "Estuve las seis primeras semanas de baja y se cogió el permiso de paternidad mi marido", explica. Eso sí, decidió compatibilizar su actividad política con la lactancia de su bebé. "Tenía la suerte de que estaba mi madre, que me traía a Jorge a las Cortes para darle de mamar. Recuerdo ese tiempo con especial cariño", rememora Pérez.

La parlamentaria del PP, Marian Orós, vivió la recta final del embarazo como diputada en la legislatura de 2011, y también los primeros meses como madre. "Prometí mi cargo embarazada de cinco meses, Ángela se adelantó un mes y, como pesó 2,5 kilos, mi recuperación fue bastante rápida", recuerda.

Apenas diez días después de dar a luz, Orós volvió al pleno de las Cortes. "En ese momento todavía no existía el voto telemático y estábamos 30 parlamentarios del PP, 30 sumando las fuerzas de izquierdas, y el PAR, que apoyaba desde fuera al Gobierno, por lo que una ausencia podía poner en peligro las iniciativas", explica.

La pequeña vivió la vida parlamentaria desde el inicio. Muestra de ello, confiesa, es que a día de hoy juegan a "interpelarse en el pleno". "Le encanta hacer de consejera y también ponerse en la oposición", cuenta Orós.

El avance del voto telemático

Ahora, reconocen las tres, las circunstancias han mejorado en el Parlamento aragonés, donde la pasada legislatura se amplió las posibilidades de utilizar el voto telemático a las bajas de maternidad y paternidad. Desde que hay registros en el Parlamento autonómico, en 2007, los parlamentarios se han cogido un total de diez bajas, de las que cinco son por maternidad o paternidad (cuatro de mujeres frente a una de un padre).

"Hemos avanzado con el voto a distancia, pero el problema no está solucionado. El acta es personal e intransferible: los ciudadanos te han elegido a ti, y no veo posible que puedas ser sustituido por otra persona", considera Orós.

Díaz destaca el avance en el Parlamento bajo la presidencia de Violeta Barba y apuesta por "trasladar la fórmula al Gobierno". «La aplicación de los medios telemáticos debe servir para esto; la baja de maternidad no es una baja por enfermedad, sino de cuidados», insiste, por lo que considera que hay funciones que podrían seguir desarrollándose, aún de baja.

«No eres un trabajador normal, te han elegido para cuatro años, y si tuvieras la opción de participar de forma telemática, siempre y cuando te encuentres bien, creo que sería positivo", añade. Además, la sustitución por "relevo" de otro miembro de Gobierno, reconoce, "plantea problemas en las coaliciones, donde te sustituye otro partido". "No pasaría nada por abrir el debate y analizarlo en la próxima legislatura", defiende.

Las tres, desde posiciones distintas, defienden que la maternidad no paralice la carrera política. "La mujer no puede condicionar su vida por la llegada de su bebé; hay que incorporarlo como algo natural de la vida", concluye Pérez.