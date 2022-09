La lista de espera en Cirugía Cardiaca es la mejor en ocho años en Aragón

El teléfono de Carlos Ballester, jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital Miguel Servet de Zaragoza, suena varias veces mientras atiende a este diario en su despacho. Es viernes, pero en los pasillos de la planta 5 del centro sanitario la semana no entiende de días ni de descansos. Precisamente, una mayor disponibilidad de tiempo, de quirófanos y de camas de críticos es lo que ha permitido al equipo de Cirugía Cardiaca reducir la lista de espera a cifras que no se veían desde hacía ocho años. «Es casi un hito, sobre todo si tenemos en cuenta cómo nos afectó la pandemia. No alcanzábamos números tan bajos desde 2014», dice Ballester.

"Ningún paciente cardiovascular, en general, debería esperar más de dos o tres meses para ser operado", asegura el doctor. En Aragón hay ahora unos 125 pacientes pendientes de una intervención de corazón, mientras que hace medio año eran unos 200. Asimismo, de los enfermos en situación de demora, solo cinco tienen una espera de más de seis meses. «En verano logramos dejar ese apartado a cero, como ya ocurrió en 2014. Es decir, conseguimos operar a todos antes de los 180 días y esa es una situación que esperamos volver a alcanzar pronto. Ningún paciente cardiovascular, en general, debería esperar más de dos o tres meses para ser operado», explica Ballester. El doctor no está solo en la tarea, ya que le flanquea un equipo de siete personas, más un residente, que funciona «milimétricamente» en la gestión de agendas, pacientes y disposición de recursos. «En todo caso, nos haría falta una persona más porque este servicio nació con una plantilla de ocho personas», reivindica. Las camas de críticos, la clave «Para nosotros la lista de espera son todas las personas pendientes de operar. No distinguimos entre si llevan un mes, dos o siete meses», dice Ballester. Para lograr la reducción que han conseguido señala que «no hay fórmulas mágicas» y apunta que todo pasa por dos cuestiones clave: «Si tenemos quirófanos y camas de críticos, hay capacidad para intervenir hasta 13 pacientes a la semana y las listas bajan. Si no los tenemos, suben claramente», explica. El problema está en que este tipo de camas también las requieren otras especialidades. «Ahora tenemos unas 48 camas y, como mínimo, esa cifra no debería bajar. Si el covid ha demostrado algo es que los hospitales tienen que estar perfectamente dotados de estos recursos», incide. "Muchas veces hay cirugías nocturnas y el equipo no libra la guardia, sino que viene a operar al día siguiente. Nuestros pacientes no pueden esperar porque tienen una patología muy invalidante, con riesgo vital", recalca Ballester. El hospital Miguel Servet es el único de Aragón donde se opera cirugía cardiovascular y, además, la «característica» de que todos sus pacientes requieran cama de críticos (que no es lo mismo que de uci) recala en el tipo de intervención. «La operación es con circulación extracorpórea. Es decir, son cirugías con bomba donde nos llevamos la sangre venosa del paciente, la oxigenamos fuera y la devolvemos oxigenada y con presión, así podemos tener los pulmones y el corazón parados», detalla Ballester. Al tratarse de procesos complejos no existe un tiempo definido por operación, por lo que tampoco hay una máxima de pacientes a operar al día. «Por sencilla que sea, son cirugías de tres horas. Es muy raro tratar a dos pacientes con circulación extracorpórea en un día. Sin embargo, marcapasos podemos colocar hasta cinco o seis en una sesión», apunta. Protocolo establecido En su forma de trabajar también ayuda contar con un protocolo detallado sobre cómo actuar con cada paciente. «Es un plan integral, elaborado por más de 120 profesionales de Aragón, donde se definen los pasos desde el momento en el que al paciente se le dice que se tiene que operar hasta que vuelve al sistema tras la operación y la recuperación», explica. "Si tenemos quirófanos y camas de críticos, podemos hacer unas 13 operaciones por semana. Una intervención cardiovascular, por sencilla que sea, mínimo son unas tres horas", apunta. De igual modo, la «implicación y vocación» de todo el equipo, que muchos días no entiende de horarios, es fundamental. «La especialidad es dura y exigente. Después de una jornada larga, a partir de las 15.00 horas puede llegar una urgencia y, de nuevo, pueden ser 7 u 8 horas en quirófano. En cada operación debe haber dos cirujanos», matiza. «Muchas veces hay cirugías nocturnas y el equipo no libra la guardia, sino que viene a operar al día siguiente. Les estoy muy agradecido. Nuestros pacientes no pueden esperar porque tienen una patología muy invalidante, con riesgo vital», señala Ballester