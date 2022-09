Entrevista a la Pluma de Oro: "El periodismo es la única industria que en tiempos de crisis y guerra se levanta y actúa"

Con una tensión no vista desde hace años en el Este de Europa, que estalló con la invasión rusa de Ucrania, si bien la situación es humeante desde hace ya un tiempo, ejercer el periodismo es una cuestión de riesgo. La Fundación de la Gazeta Wyborcza, que preside Joanna Krawczyk, sirve de apoyo y soporte para los medios de comunicación que trabajan bajo presiones de régimenes "antiliberales", según explica en esta entrevista, y necesitan de ayuda internacional para sobrevivir. Krawczyk ha recibido este miércoles la Pluma de Oro, máximo galardón del Congreso Mundial de Medios de Comunicación 2022.

¿Quién es Joanna Krawczyk?

Soy la presidenta de la fundación de la Gazeta Wyborcza, que busca proyectos sin lucrarse para apoyar a medios en Polonia y en otros países de Europa, como Ucrania. Va todo sobre encontrar formas sostenibles de apoyar a los medios en países donde corren riesgos, asegurándonos de que los medios independientes y de calidad no desaparecen. Hace cinco años creé la estrategia del diario para unirse a compañeros internacionales en una estrategia de financiación. Inicié el proyecto.

¿Cómo es la situación de la libertad de prensa en Europa?

Es muy diferente según el país desde el que se aborde. Los ecosistemas de cada medio en cada región europea son muy diferentes, nada tiene que ver el Este de Europa con los países nórdicos. Estamos enfocados en la situación del Este y centro Europa, debido a que hay opresiones políticas y sistemas antiliberales en Hungría o Polonia, por ejemplo. El caso de Ucrania es muy especial, porque los medios supervivientes dependen del apoyo internacional. Su economía ha colapsado con la guerra.

¿Qué hay de Polonia? Un periodista español, Pablo González, está preso desde el inicio de la invasión rusa.

Todo el mundo conoce ese caso. Es algo problemático por muchos factores, pero creo que el principal es el de la propaganda. Es una cuestión de desinformación de distintas fuentes. No sé si quiero comentar, igual es muy pronto todavía, no sé si lo que puedo decir sería muy preciso. Solo sé que en este caso ha tomado partido la propaganda rusa y también otros actores. Estas situaciones de controversia son alimento de la propaganda.

Hungría y Polonia no pasan por su momento más liberal. ¿Qué puede hacerse para revertir la situación?

En cuanto a las pequeñas cosas, los lectores deben asegurarse de la calidad del periodismo que se lee. Y los periodistas, hacer buen periodismo, contrastar fuentes… Ese es el mejor antídoto contra la propaganda y la desinformación. Nosotros hemos tenido mucha suerte en Polonia con la oleada de solidaridad que otros medios internacionales nos han brindado. Y eso es lo que debemos hacer: financiar desde otros medios los periódicos que están en riesgo, donde se está atacando la libertad de expresión. El periodismo es la única industria que en momentos de guerra, crisis, peligro para el país se levanta y actúa. Es necesario ayudarles para que sobrevivan. Hay que darles un penique, lo que cada uno pueda, para que la propagación de las buenas palabras no se corte.

¿Qué hay del mundo digital? Entraña riesgos evidentes, como la desinformación.

No hay una solución, pero creo que es crucial cuando hablamos de desinformación y propaganda es comprobar las fuentes de donde nos llega la información. Y lo segundo es educar a la población en el pensamiento crítico, que sepan cuáles son los medios de calidad y no que se fíen de las ‘verdades’ de Tik Tok. No hay una solución global, pero estos deben ser los dos pilares.

¿Cree en una generación joven más preparada, más crítica?

No sé si los jóvenes podrá solucionar este problema… y no sé si este problema puede ser solucionado solo por los jóvenes. Es algo que debemos reparar desde aquellos que están creando las soluciones. No quiero poner en los hombros de los jóvenes esta responsabilidad. En Polonia, los niveles de lectura de los medios son muy bajos entre la población más joven. Esta es una cosa que debe enseñarse, así que es responsabilidad nuestra; debemos crear estrategias para que los jóvenes ganen este poder.

¿Qué está por venir? ¿Un futuro peor?

Quiero ser optimista. Mirando a la industria de los medios en los últimos meses, y desde mi perspectiva de haber trabajado con medios comprometidos, creo en la solidaridad humana, el apoyo, las acciones, creo que el futuro puede ser esperanzador. Quiero decir que hay experiencias de solidaridad que han funcionado. Si continuamos, podremos hacer cambios a mejor.