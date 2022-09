'Revival' de Opel: el 'Corsa' vuelve a 1982 para celebrar sus 40 años

El Opel 'Corsa', ligado estrechamente a la historia industrial y económica de Aragón, ha cumplido 40 años. Este icónico coche empezó a fabricarse en la planta automovilística de Figueruelas en 1982, siendo a su vez el primer modelo que se ensamblaba en esta tierra. Desde entonces se han vendido 14,5 millones de unidades, de las que más 11 millones son 'made in' Zaragoza. Con motivo de este aniversario, la marca alemana del grupo Stellantis (antes PSA) ha lanzado una edición especial del exitoso turismo limitada a 1.982 unidades numeradas, en alusión al año en que se estrenó su producción. De ellas, 181 se destinarán al mercado español y el 15% serán de motorización eléctrica.

Lejos de enfrentarse a la temida crisis de los 40, este automóvil urbano, producido en Zaragoza en exclusiva para todo el mundo, sigue fiel al espíritu juvenil y atrevido y a la fiabilidad de la ingeniería alemana con la misma intensidad que en el lanzamiento de su primera generación en 1982. Así quedo patente este jueves en una jornada celebrada en la planta para presentar y probar la versión del coche lanzada para conmemorar los cuatro décadas de historia de un coche que está en "el corazón de los aragoneses" y de los más de 5.000 trabajadores que emplea la fábrica, destacaron desde la compañía.

El 'Corsa 40 Aniversario' llega al mercado con la vocación de ser un auténtico fetiche para coleccionistas, amantes de la marca o nostálgicos ochenteros. Esta edición limitada incorpora guiños a la primera generación del coche, como su nuevo tono de carrocería rojo rekord, muy similar al que se utilizó, y una reinterpretación de la mítica tapicería de cuadros escoceses que caracterizó a este modelo.

La edición limitada del modelo se vende en exclusiva en la tienda online de la marca, el Opel Store: https://store.opel.es), a un precio desde 21.440 euros (30.730 euros la versión eléctrica sin contar las ayudas públicas del plan Moves). La enseña del rayo también celebra las cuatro décadas de su modelo más popular con los Opel Anniversary Days, unas jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar en toda la red de concesionarios del 19 al 24 de septiembre, con vehículos disponibles con entrega inmediata y ventajas únicas en modelos como el 'Mokka', el 'Crossland' o el propio 'Corsa'.

Con motivo de la efeméride, también se llevará a cabo la próxima semana en la plana de Figueruelas una convención de la red de concesionarios, que contará con la participación del consejero delegado de la marca del rayo, Florian Huettl. Y el 22 de octubre, la fábrica volverá a celebrar una jornada de puertas abiertas para las familias de los trabajadores, algo que hacia más de un década que no se hacía.

La electrificación, "en la genética" de Opel

Este año se cumple también el 160 aniversario de Opel, que inició su andadura fabricando máquinas de coser y después bicicletas, pero lo que acabó siendo conocida mundialmente fue por los automóviles. La ensaña alemana, integrada actualmente en el gigante europeo del motor Stellantis, hace hoy bandera de su apuesta decidida por una electrificación que va "en la genética" de la marca, según destacaron desde la empresa. No en vano, no es una recién llegada a este terreno, ya que lleva más de 50 años desarrollando proyectos y referencias de esta tecnología. Ya en 1968, contaba con el Opel Kadett B Stir-Lec 1 incorporaba el principio de extendedor de la autonomía que años después fue introducido en el Opel Ampera, premiado como el título de coche del año en 2012.

En su apuesta por la movilidad sostenible se enmarca la versión eléctrica Opel 'Corsa-e', que empezó a fabricarse en la planta aragonesa hace casi ya tres años (a principios de 2020) y que representa el 14% de la producción total del modelo.

Un futuro halagüeño

El futuro del 'Corsa' se antoja halagüeño. En 2021 fue uno de los vehículos más vendidos en su segmento en todo el mundo a pesar de los problemas de producción provocados por la escasez de mircrochips. Actualmente se sitúa en el quinto puesto de la clasificación de su segmento y el tercero en la versión eléctrica, que ha alcanzado una cuota de mercado del 19%.

El modelo ha superado ya el ecuador de su sexta generación -empezó a fabricarse en 2019- y la empresa ya trabaja en el diseño y la conceptualización de la siguiente saga, para la que todavía no hay plazos ni calendario de lanzamiento, pero con toda probabilidad se seguirá haciendo en Zaragoza.

Si por algo se ha caracterizado este coche a lo largo de sus seis generaciones es por haber puesto en práctica "un valor fundamental de la marca Opel: democratizar la tecnología y poner innovaciones al alcance de todos", afirmó Agustín López-Turconi Machain, jefe de producto del Opel Corsa. Frenos ABS de serie en la segunda saga del modelo, en la cuarta los únicos del segmento con un sistema de portabicicletas y en la sexta los faros matriciales con tecnología LED. "Es una historia de éxito", remarcó el directivo.