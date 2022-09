El concejal de Zaragoza en Común (ZeC), Alberto Cubero, ha sido absuelto este viernes de un delito de odio contra la formación Vox que le imputaban tanto la Fiscalía como el propio partido de Santiago Abascal, según han informado fuentes de Zaragoza en Común. La sentencia argumenta que no se dan las características legales que configuran el delito de odio. Cubero se exponía a entre dos años y medio y cuatro años y ocho meses de cárcel.

El concejal declaró en el juicio, a mediados de septiembre, que "no tenía ánimo de incitar a la violencia" contra Vox cuando dijo en una comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza en abril de 2021: "Ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España". Una frase que volvería a utilizar en un tuit que escribió tres días después de la reunión y que corrió por las redes sociales.

En el barrio madrileño, por aquellas fechas, se había intentado llevar a cabo un mitin de Vox que fue interrumpido por manifestantes de formaciones de izquierdas que consideraban una provocación la celebración de aquel acto político. Volaron piedras, se esgrimieron palos, hubo heridos y tuvo que intervenir la Policía, según la fiscal y la acusación popular ejercida por la letrada Marta Castro en nombre de Vox.

"Ni una sola queja"

Cubero, según los fundamentos de derecho, reconoció en la vista oral los hechos objeto del juicio y justificó su intervención diciendo que se produjo en el marco de un debate sobre política fiscal en el que Vox defendía a las rentas más altas frente a las más bajo. Y lo dijo, asegura el fallo, "porque tenía que argumentar su oposición política a Vox con un caso concreto, y que lo ocurrido en Vallecas fue un altercado concreto con poca gente que no se puede generalizar".

De forma, continúa la sentencia, que el acusado "se refería a la concentración pacífica que hubo y a una respuesta social pacífica, pero no desea que les pase nada malo a los miembros de Vox, y que los altercados de unos pocos no permiten calificar la concentración de violenta, ya que es responsabilidad exclusiva de sus causantes".

La titular del juzgado de lo penal que vio el caso, el número 3 de Zaragoza, señala la "escasa entidad de la expresión vertida" por el imputado. De hecho, tras ver la grabación de la sesión donde se produjo el hecho, la jueza repara en que "no hubo ni una sola muestra de reprobación o queja por la intervención del acusado".

En cuanto al tuit en el que Cubero repitió sus argumentos de la comisión, la sentencia recoge que "los términos utilizados exponen un deseo, pero no un llamamiento a la violencia activa y al odio". Además, argumenta la ponente, no se da la circunstancia, necesaria, de que se requiere un plus para que cale el mensaje en el destinatario, es decir, que sepa lo ocurrido en Vallecas.

En cambio, tanto Cubero como su abogado defensor, Ramon Campos, hicieron valer que la manifestación convocada contra Vox estaba autorizada y que fue "pacífica" y "no degeneró en un enfrentamiento violento", pese a que "Santiago Abascal bajó de la tribuna y rompió el cordón policial". Campos pidió la absolución argumentando que las declaraciones de Cubero hay que interpretarlas "a la luz de la libertad de expresión" y dentro de un contexto de democrática confrontación de ideas políticas. En opinión del defensor, criminalizar esas palabras equivale a coartar la libertad que debe presidir el debate entre partidos de distinta ideología.