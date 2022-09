El ministro Bolaños asegura que los Presupuestos Generales de 2023 serán "buenos" para Aragón

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido este viernes con Javier Lambán, presidente de Aragón, en la sede del Gobierno autonómico en Pignatelli para abordar "cuestiones de interés para la comunidad e intercambiar puntos de vista", según ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha admitido que habla frecuentemente con Bolaños, que a su vez ha calificado a Lambán como uno de los presidentes "más reivindicativos".

En su presencia ha dicho que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 "se están ultimando" y que "serán buenos para Aragón" como ya lo fueron los de este año en los que la comunidad recibió un aumento del 3,6%. "A Aragón le va bien con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Así pues, Aragón contará con mayores recursos económicos en los próximos PGE, que se presentarán en los próximos días. "Hemos hablado de proyectos concretos y de qué medidas podemos adoptar" para combatir la crisis, ha dicho Bolaños, que no ha especificado ningún plan nuevo y se ha remitido a recordar que el compromiso del Gobierno central con Aragón es "indudable" y no se traduce solo en palabras sino "en hechos".

El ministro, que ha incidido en la necesidad de que las comunidades tengan una financiación "que sea justa", ha recordado los 1.040 millones que han llegado a Aragón de los Fondos Europeos, el incremento del 3,6% que hubo en el presupuesto vigente o el impulso a proyectos clave como la A-68, la A-23 o los tramos de ferrocarril de la provincia de Teruel y de Huesca a Canfranc.

Bolaños ha destacado que Aragón, en los años de Gobierno de Pedro Sánchez "ha recibido un 31% más de recursos económicos que en los cinco años anteriores", durante la presidencia de Mariano Rajoy.

Respecto de la reforma tributaria presentada por el Gobierno, ha subrayado que las medidas del Gobierno son "quirúrgicas" al beneficiar a las grandes mayorías, las clases medias y los trabajadores, y ha considerado "lógico" que decepcione al PP por cuanto "se dedica a beneficiar fiscalmente a las grandes fortunas".

Lambán ha visto a Bolaños "en buena disposición" y le ha pedido que diga a los restantes ministros "que cumplan con Aragón, que a Aragón no se le puede tratar de manera convencional, que es una comunidad a la que hay que tratar bien". "No es que me queje, pero nos tienen que tratar mejor todavía".

"Si elaborar un Presupuesto de la comunidad es complicado, elaborar los Presupuestos Generales del Estado es una tarea de una complejidad y dimensión inmensas", ha explicado Lambán, que ha dicho no saber "en qué términos será el Presupuesto", pero ha confiado en que sea "bueno para Aragón" y "se aproxime más a la satisfacción que a la decepción", aunque ha dado por segura una cosa: "No me gustará del todo por definición".

Por último, ha manifestado que desde el Gobierno de Aragón "se ha trabajado bien" la candidatura de Teruel para convertirse en sede de la Agencia Espacial Española y que todo estará "en perfecto estado de revista para presentarlo, cuando se requiera". Para Lambán, "es justo" que se instalen agencias estatales en Aragón, donde el Gobierno de España está invirtiendo dinero, pero "se tiene que invertir más".

El martes se sabrá más, según ha adelantado Bolaños: "En el Consejo de Ministros se darán a conocer los criterios objetivos necesarios" para ser sede de esta agencia.

Por otro lado, Bolaños ha exigido "patriotismo" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cumpla con la ley y la Constitución y "deje de dañar la reputación de España".

El ministro ha recordado que este jueves entregó al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, un documento "con las 19 excusas" que, según ha dicho, ha puesto el PP desde 2020 para no renovar el CGPJ y ha incidido en que la Comisión Europea está "muy preocupada" con el "bloqueo" de los populares y considera que es "urgente y prioritario" renovar el consejo.

Además, ha aseverado que el Gobierno central está dispuesto a mantener reuniones con el PP para renovar el CGPJ y que no caben "condiciones" o "líneas rojas". "Esa es la clave: un partido que está incumpliendo y un Gobierno que tiende la mano al PP para renovar el CGPJ", ha concluido.