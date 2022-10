No es casualidad que el PSOE haya elegido este sábado la explanada de acceso a la Expo para presentar a su candidata a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera. Y menos que el artífice de la exposición universal, el exalcalde Juan Alberto Belloch, haya arropado a la aspirante, junto a Javier Lambán, presidente de Aragón, y Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial.

El escenario encaja perfectamente con el mensaje que se quiere lanzar a los posibles votantes. El de que "con Lola Ranera, vuelve la Zaragoza de la Expo", como ha significado Belloch, quien, de paso, no ha podido de evitar presentarse como el cabeza "del mejor Gobierno que ha tenido la ciudad en toda su historia".

El exregidor ha presentado a la candidata como una mujer "honrada y empática con los vecinos y las vecinas" y ha dicho que el PSOE local debe ir a las próximas elecciones municipales "con el mismo espíritu con el que fuimos a la Expo". Belloch ha precisado que con la Zaragoza de 2008 no se refiere solo a la de una época que transformó la ciudad, sino también a una forma de hacer política: "No haciendo actos de alabanza, o descalificando a nadie, buscando al revés el apoyo y el acuerdo en temas que pueden ser objeto de consenso y que aun no teniendo la proyección internacional de una Expo pueden ser suficientes para que hagamos las cosas que queramos hacer".